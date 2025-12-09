Unos 90 niños protagonizarán este domingo en el auditorio de Ribeira el Festival de Navidad del grupo de baile y música tradicional Tahume

Alberto Millán y Manoli Ayaso, con la edila Ana Barreiro, presentaron el cartel del Festival de Navidad con los alumnos de la escuela de la agrupación tradicional y dos grupos invitados Chechu Río

El grupo de baile y música tradicional Tahume, de Olveira, ofrecerá este próximo domingo, a partir de las siete de la tarde y en el auditorio municipal de Ribeira, su tradicional Festival de Navidad, en el que, además de niños de 5 a 15 años de su escuela, se contará con las asociaciones A Carrabouxa de Teo y Nós de Sobradelo en Vilagarcía como invitados, con la colaboración municipal. Según explicó el vicepresidente de la entidad, Alberto Millán, que estuvo acompañdo de la presidenta, Manoli Ayaso, y de la concejala de Cultura, Ana Barreiro, será un espectáculo de música, cantos y baile tradicionales con alrededor de 90 niños participantes. O festival tendrá una duración aproximada de una hora y veinte minutos, y la entrada, que se podrá retirar desde median hora antes del inicio de la actuación en la taquilla del auditorio, será libre y gratuita hasta completar el aforo del patio de butacas.

Ana Barreiro indicó durante la presentación del Festival de Navidad de Tahume que estas fechas son para celebrar “e o tecido asociativo do noso municipio organiza festivais cos que dar a coñecer o seu bo facer, reforzando ese vínculo co seu público”. En este sentido, subrayó que un ejemplo de ello es el que llegará el 14 de diciembre de la mano de Tahume, del que destacó que “é un grupo que goza de gran dinamismo no noso concello e que, nuns días, nos farán desfrutar do seu talento”, y agregó que para el Ayuntamiento resulta “vital” apoyar a las asociaciones culturales de la localidad “porque son clave para crear comunidade arredor da nosa idiosincrasia, para achegar o noso baile e a nosa música a máis xente e para converter a Ribeira en exemplo de dinamismo cultural".