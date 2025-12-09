Un barco que estaba fondeado en el litoral de Aguiño acaba varado en lo alto de una playa junto al puerto tras soltarse de sus amarres por el viento

El barco cabinado de la séptima lista 'Altair', que estaba fondeado entre el astillero y el puerto de Aguiño, acabó varado en la parte alta de la playa Chechu Río

El temporal de viento que obligó a activar por parte de la Xunta de Galicia la alerta naranja para la jornada de hoy en el oeste y sudoeste de la provincia de A Coruña ha provocado varias incidencias en la comarca de O Barbanza, principalmente en Ribeira. Además de contenedores tirados y desplazados de sus ubicaciones habituales y caída de árboles y ramas, como ocurrió en la carretera DP-7301 en Frións, la incidencia más reseñable de la que se ha tenido conocimiento fue que un barco fondeado en el entorno del puerto de Aguiño, donde hubo rachas de viento que superaron los 102 kilómetros por hora (medición de la estación de Sálvora-Pazo).

Se trató de un barco cabinado de la séptima lista, de nombre ‘Altair’, que estaba fondeado en el entorno del puerto, acabó varado en la parte alta de la playa que hay frente a la sede de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño, tras soltarse de sus sujeciones, al parecer, a causa de las fuertes rachas de viento. El concejal de Mar, Fernando Abraldes, dio la voz de alarma en torno a las ocho y media de esta mañana y realizó las gestiones oportunas para informar al armador sobre lo sucedido. En estos momentos, se están pendiente de hacer una valoración para determinar si la embarcación ha sufrido daños.

Desde el Gobierno autonómico se indicó que se mantiene el nivel de aviso naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Lugo, por lo que para garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección General de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia a los ayuntamientos de la provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

100 kilómetros por hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indicó que la alerta naranja por viento se activó desde últimas horas de la jornada de ayer y se esperan rachas de viento que rondarían los 100 kilómetros por hora. Igualmente, se mantiene el nivel de aviso naranja por temporal costero en los litorales de A Coruña y de Lugo por vientos del sur o sudoeste de hasta fuerza 9 y mar combinada del oeste o sudoeste con olas de hasta siete metros.

Debido a la alerta naranja por viento, la Comisión Escolar de Alertas decidió suspender hasta las cuatro de esta tarde todas las actividades en el exterior de los centros educativos en el oeste de A Coruña, incluyendo las cuatro localidades que conforman la comarca barbanzana, Boiro, A Pobra, Rianxo y Ribeira. Del mismo modo, según las previsiones de los órganos predictores, la Secretaría General para el Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes suspendió la actividad deportiva federada y las del programa Xogade que se programasen en el exterior hasta las tres de esta tarde en el oeste y noroeste de A Coruña.

La Xunta recuerda la necesidad de mantenerse alejado de la línea de costa, ya se trate de diques, rompientes y paseos marítimos, y solicita que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. Además, advierte de la importancia de retirar los objetos que puedan caer a la calle desde los tejados, balcones y ventanas, y evitar pasar cerca de edificios en ruinas o en construcción, de árboles, de paneles publicitarios y de objetos susceptibles de desplazarse con viento.