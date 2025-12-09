Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Tres empresas pugnan por asfaltar la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en pleno casco urbano de Ribeira

La oferta de una de las compañías licitadoras rebaja en un 21% el precio inicial, pero ahora deberá justificar su propuesta económica

Chechu López
09/12/2025 07:30
Los técnicos municipales señalan en el proyecto que el pavimento de la Miguel Rodríguez Bautista está muy deteriorado

Chechu Río
El contrato de pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en pleno casco urbano de Ribeira, que salió a licitación por un importe de casi 79.323 euros -se financia con cargo al POS+2025- y un plazo de ejecución de un mes, ha suscitado el interés de tres empresas. Así ha trascendido después de que recientemente tuvo lugar la apertura de las declaraciones responsables y de las ofertas económicas, una de las cuales asciende a 62.554 euros, con lo que rebaja en 16.768 euros el presupuesto inicial, es decir, un 21,1%. Debido a que inicialmente se considera una oferta “anormalmente baja” en comparación con las otras dos, de 70.795 y 74.214 euros, es decir con bajas de 8.528 euros (-10,75%) y de 5.109 euros (-6,44%), el Ayuntamiento ribeirense le otorgó un plazo de tiempo para justificarla.

El proyecto técnico para la pavimentación de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista contempla que el objetivo fundamental que se persigue con la actuación prevista, es mejorar la seguridad vial de la misma mediante la renovación del actual firme de la calzada, pavimentándola con una nueva capa de aglomerado asfáltico. Para conseguir ese objetivo, entre las actuaciones previstas, tras el corte y fresado del pavimento de asfalto existente, se contempla el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor en la zona de rodadura de un tramo viario de 405 metros de longitud.

Pintado

El proyecto técnico redactado por los servicios municipales correspondientes, incluye también el recrecido de las tapas de registro, el pintado de las líneas longitudinales tanto de la central que divide los dos carriles, como las de ambas márgenes, así como de las zonas de aparcamiento y de los pasos de peatones. Por último, se recoge la realización de la retirada de los escombros generados en esta actuación a un vertedero autorizado y la limpieza final de la obra.

En dicho proyecto se especifica que el actual aglomerado asfáltico de la Avenida Miguel Rodríguez Bautista se encuentra “muy deteriorado”. Y los técnicos municipales argumentan que esa situación se debe, principalmente, a la elevada intensidad de tráfico que soporta esa vía, pues es una de las principales arterias de entrada y salida del casco urbano, así como por el propio paso del tiempo.

