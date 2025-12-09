Trasladado en ambulancia al Hospital do Barbanza un sexagenario herido en una colisión entre dos coches en la rotonda de Xarás, en Ribeira

En la colisión registrada en la rotonda del barco en Xarás se vieron implicados un Volvo XC40 y un Dacia Sandero Chechu Río

Un hombre de 65 años, que iba de acompañante en un Dacia Sandero, resultó herido en un accidente de tráfico, consistente en una colisión entre dos coches, que se registró en torno a las cinco y diez de esta tarde en la rotonda del barco de Xarás, en Ribeira. Al parecer, el siniestro se produjo cuando un Volvo XC40 que procedía de la carretera de titularidad provincial DP-7301, entre la rotonda del cruce de O Vilar y la glorieta de Xarás, se quedó sin frenos y, tras impactar contra la marquesina de una parada de autobuses y continuar circulando, acabó chocando frontolateralmente contra el referido Dacia Sandero. Los conductores de ambos automóviles resultaron ilesos.

Fue un particular el que a las 17.10 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y precisaba que había alguna persona herida que precisaba de asistencia sanitaria. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del sucedo a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, seguidamente, procedió a su traslado en el vehículo asistencial hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Seguridad

Igualmente, hasta el lugar también se desplazaron dos patrullas de la Policía Local que, además de señalizar el accidente, estuvieron regulando la circulación rodada en un momento en el que había una elevada densidad de vehículos por esa zona. También acudieron las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del Grupo de Atención ás Emerxencias (GAEM) que, además de interesarse por los conductores y resto de ocupantes de los coches, trabajaron para garantizar las condiciones de seguridad en los mismos. También acudió la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.