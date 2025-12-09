Mi cuenta

Diario de Arousa

La Asociación de Empresarios de Ribeira sorteó los primeros 1.000 euros de su campaña de Navidad entre los más de 2.000 tickets registrados en su web

Los ganadores podrán acudir desde mañana a la sede de la patronal local a recoger sus premios, que podrán seguir disfrutando y gastando durante estas fechas en los locales adheridos a la iniciativa

Chechu López
09/12/2025 15:51
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal
Chechu Río
La Asociación de Empresarios de Ribeira celebró en su desde de la Avenida Rosalía de Castro el primer sorteo de su Campaña de Navidad 2025, en la que sus responsables destacan la gran participación por parte de vecinos y clientes del comercio local, como lo refleja que para el mismo se superaron los 2.000 tickets registrados en la página web de la patronal local y que califica como un “un éxito rotundo de participación”.

Se sortearon un total de 1.000 euros en premios, así como 10 entradas dobles para la pista de hielo, además de efectuarse una donación de 100 euros a Cáritas como parte del compromiso social de la campaña. El primer premio, dotado con 200 euros, fue a parar a manos de Sergio Ballesteros Torrado por una consumición en el Bar A Fiestra; los tres de 100 euros fue para Pituca Hermo Seráns, Alicia Patiño Sampedro y Ramona Mariño García por sus compras en Calzados Horacio, Max China y Frutería Mercabarbanza, respectivamente.

Entradas para la pista de hielo

Y se sortearon otros 10 vales de 50 euros y que se repartieron en los negocios Trastiños, Lolita Moda, Spar Express-Palmeira, Chinela, Arcos Café, Galana, El Golimbreo, Electrodomesticos Sampedro, Chaira y Os Nenos; y diez entradas dobles para la pista de hielo entre los participantes en Confitería Dominga, O Capricho, Mmagoe, Cosmos, Decorlux, El Ricón de Chocolate, La Urbana Store, A Poutada, Marfil y Confitería Fina. 

Los ganadores podrán acudir a partir de mañana a la sede de la entidad presidida por Francisco Martínez a recoger sus premios, que podrán seguir disfrutando y gastando durante estas fechas en los establecimientos adheridos a la campaña, para seguir impulsando así el comercio local. Desde la patronal ribeirense agradecen la colaboración de todos los establecimientos implicados y el apoyo del público, “que un año más contribuye a dinamizar el comercio local durante estas fechas tan especiales”, subrayaron.

