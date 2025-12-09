Detienen a un sexagenario por amenazar con un cuchillo a unos jóvenes y rociarles la cara con gas pimienta en la zona de la movida nocturna de Ribeira

Una patrulla de la Policía Local ribeirense apoyó a los agentes de la comisaría en la custodia de los detenidos en la sede judicial Chechu Río

Desde el pasado verano no se habían registrado altercados de importancia en la zona de la movida nocturna en el barrio ribeirense de Bandourrío, en donde se concentran varios locales de hostelería. Sin embargo, en la mitad de la madrugada del pasado domingo, se registró un suceso que ha vuelto a poner el foco en ese lugar. Fue en torno a las 4.00 horas cuando un grupo de gente se estaba divirtiendo en la vía pública, concretamente, en la Rúa Manzanares, cuando un vecino, que se quejaba de que le molestaban y no le permitían dormir, bajó a la calle desde el piso en el que reside y, protegido por una mascarilla, atacó a varios jóvenes con un espray de gas pimienta, aplicándoselo principalmente sobre los ojos, causándoles un fuerte picor, y alguno tenía el rostro enrojecido y parecía que sangraba.

Las víctimas reaccionaron defendiéndose e incluso alguno de ellos le arrojó un botellín de cristal de una bebida a la cara, que le provocó una herida a la altura del entrecejo. Además, ese varón esgrimió un cuchillo de gran tamaño con el que les amenazó. Como consecuencia de ello, una de las personas que se encontraba en ese lugar solicitó la presencia de las fuerzas de seguridad, movilizándose hasta allí efectivos de la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía, que procedió a la detención de un hombre de unos 67 años, cuya identidad responde a las iniciales B.B.R., al que se investiga por un delito de amenazas graves.

Por razones de protocolo con detenidos y ya que presentaba heridas, los policías nacionales le llevaron al Punto de Atención Continuada (PAC) de Ribeira para que recibiera asistencia sanitaria, y solicitaron refuerzos a la Policía Local. A las instalaciones de dicho centro de salud también acudieron los jóvenes en cuyo rostro había vaciado el spray de gas pimienta, mientras que otros amigos esperaban en su exterior. En un momento dado, un muchacho de 19 años, que estaba muy enfadado por lo ocurrido y que vio al presunto agresor, se quiso abalanzar sobre él por lo que le hizo a un primo. Un policía nacional que se encargaba de la custodia del sexagenario arrestado acabó recibiendo del joven un puñetazo en un pómulo. En un primer momento se creyó que podría haber sufrido una rotura, pero luego se comprobó que sólo era un gran hinchazón. El joven acabó detenido y está investigado por un delito de atentado a un agente de la autoridad y fue llevado hasta los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana, en donde también ingresó el individuo que había amenazado a varios jóvenes con un arma blanca.

A disposición judicial

A media mañana de ayer, tanto el sexagenario como el joven pasaron a disposición judicial siendo custodiados por una patrulla de la Policía Nacional y con la colaboración de otra de la Policía Local, que los recogieron en los calabozos para llevarlos en presencia de la titular de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira, que decretó la puesta en libertad de ambos, pero siguen investigados por los referidos delitos, a la espera de la celebración del juicio. Durante las respectivas tomas de declaración, en las que ambos fueron atendidos por sus respectivos abogados, destacó que el joven se mostró muy arrepentido de lo que le había hecho al policía nacional cuando se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Por su parte, a su salida del edificio de los juzgados, el investigado por amenazas graves mostró su intención de mantener su misma actitud mostrada este pasado fin de semana si le siguen molestando.

Tras empuñar una pistola en plena Festa da Dorna de 2023, le incautaron el arma y un pasamontañas, así como tres machetes y dos espráis en un registro en su piso Más información

El sexagenario B.B.R. ya fue detenido por otro delito de amenazas graves en julio de 2023, coincidiendo con la celebración de la Festa da Dorna, en una actuación conjunta de las Policías Local y Nacional. En aquella ocasión fue una de sus víctimas quién avisó al 112 Galicia para alertar de que un individuo que llevaba oculto su rostro por un pasamontañas y que portaba una pistola, que parecía ser de balines, le estaba amenazando tanto a él como a la gente que estaba transitando por la Rúa Manzanares.

Al llegar los efectivos de los cuerpos de seguridad se entrevistaron con el alertante, quien les hizo indicaciones sobre la persona que estaba amenazando con un arma a los transeúntes, por lo que lo identificaron y detuvieron. También realizaron un registro en su domicilio, donde hallaron tres machetes o cuchillos, dos espráis de gas pimienta, una funda de la pistola y su cinturón, que le fueron intervenidos, al igual que la pistola y el pasamontañas con los que perpetró los hechos que se le atribuyen.

Al parecer, la noche anterior a este episodio ya mantuvo una actitud semejante, con presuntas amenazas a la gente que iba por la calle. Ello llevó a varios vecinos de esa zona de la movida nocturna de la capital barbanzana a consultar sobre lo que debían hacer al respecto, y se les informó que antes ese tipo de hechos debían llamar al 112, y desde allí ya se encargan de movilizar a los medios de intervención que sean necesarios.