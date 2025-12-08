Trasladan en ambulancia al Hospital do Barbanza a un joven herido en un accidente con un patinete eléctrico en Ribeira

La víctima fue inmovilizada con collarín y en un cochón de vacío para su posterior traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un hombre que ronda la treintena de años resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a la una y veinte de esta tarde en la Avenida da Coruña, junto un paso de peatones situado en las inmediaciones de la intersección con la Rúa Sidreiras, en Ribeira. Esa persona circulaba montado en un patinete eléctrico cuando, al parecer, se le bloqueó una rodilla y fue a caer sobre el asfalto. Fue un particular el que a las 13.22 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitó asistencia sanitaria para la víctima, que se quejaba de dolor en una rodilla.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado del suceso a la Policía Local de Ribeira y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias, con la colaboración de la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), inmovilizó al herido con collarín, para seguidamente ponerlo en una camilla de palas y subirlo a la del vehículo asistencial, donde lo introdujeron en un colchón de vacío. Seguidamente, se procedió a su trasladó al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.