La andaina solidaria de Cruz Roja Ribeira recauda fondos para comprar juguetes de Navidad para 50 niños de familias en situación de vulnerabilidad

Unas 80 personas de las alrededor de 150 inscritas tomaron la salida de la ‘Andaina dos xoguetes’ Chechu Río

Un total de 150 personas se inscribieron finalmente en la ‘Andaina dos xoguetes’, de carácter benéfico, organizada por la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira con la finalidad de recaudar fondos con los que comprar juguetes nuevos en negocios del comercio local de la capital barbanzana para luego repartirlos, de cara a las fechas señaladas de Navidad, entre las alrededor de 120 familias con niños en situación de vulnerabilidad que atienden a lo largo del año. Los 1.500 euros obtenidos en esa actividad se destinarán íntegramente a esa finalidad y los responsables de la entidad que desde hace escasas semanas preside Ángeles Mera indicaron que tendrán para comprarles juguetes a medio centenar de esos chiquillos. Para atender las necesidades del resto, dicha entidad, que tiene su sede en el Malecón, en la denominada "la casita", tal y como la llamaba su anterior presidenta, Ángeles Cores, lo que hace desde hace unos años es comprar directamente juguetes nuevos con fondos propios y los que obtenga de donativos y otras aportaciones.

Desde delante de ese edificio partió a las diez de la mañana la caminata, delante de la cual iban dos coches patrulla de la Policía Local y un vehículo de Protección Civil con personal del GAEM para cortar el paso en viales por los que discurrió la actividad, con la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes. Finalmente, tomaron parte en la misma unas 80 personas, pues la desapacible mañana desanimó a muchos de los inscritos, aunque también hubo otros que simplemente se apuntaron para colaborar realizando una aportación económica de 10 euros que era lo que costaba la inscripción.

Los participantes degustaron paellas de marisco y de carne a su llegada a la meta, tras recorrer seis o doce kilómetros

Entre quienes tomaron la salida, en un momento en que llovía -dejó de hacerlo unos minutos después sin que volviera a acompañarles, se encontraban la alcaldesa, María Sampedro, junto a tres de sus compañeros del grupo municipal del Partido Popular, como fueron los concejales Ana Barreiro, Álex Vidal y Víctor Reiriz, así como una veintena de integrantes del Clube de Sendeirismo Trabandainas que, pese a tener sede en Noia, tiene componentes de diferentes procedencias, como de localidades de su entorno y de O Barbanza, sí como de algún lugar ubicado en la provincia pontevedresa, como Carril.

Lugares emblemáticos

La ‘Andaina dos xoguetes’ contaba con un recorrido corto de 6 kilómetros, que les llevó por uno de los lugares más emblemáticos del municipio ribeirense, como mirador de Pedra da Rá, tras atravesar por el barrio de Abesadas, Frións y A Granxa, que completaron todos los participantes. Mientras una quincena dio la vuelta por el parque periurbano de San Roque hacia el punto de partida, los 65 restantes continuaron por el Castro da Cidá y se adentraron por vías y senderos de Artes, para luego tomar el camino de vuelta y completar los 12 kilómetros de distancia, que varios hicieron incluso corriendo. Muchos de los que recorrieron toda la distancia y que están habituados a realizar actividades de senderismo indicaron que “máis ca unha andaina pareceu un trail, pois o circuito era un auténtico rompepernas, e convertiuse nun novo reto, aínda que as fermosas paisaxes compensaron o sufrimento que pasamos”.

Afortunadamente, en la llegada había un puesto de socorro atendido por Cruz Roja para atender cualquier dolencia que pudieran tener los participantes, y a partir de las doce y media del mediodía les esperaba un buen avituallamiento, con cuatro paellas -150 raciones-, un par de ellas de marisco y las otras de carne. Para su elaboración resultaron esenciales las aportaciones altruistas de empresas, como fue el caso de Basoñas Mar, que donó ingredientes como los calamares, mejillones, pollo, costilla y aceite de oliva, mientras que Panadería ‘O’Muiño’ puso 40 barras, la Pastelería ‘A Maricola’ aportó cinco roscas, ‘A Froitería’ entregó 10 kilos de naranjas, ‘Vegalsa’ puso aguas y plátanos y ‘Gadis’ también agua. De amenizar con música la espera de los participantes y el aperitivo se encargó DJ Tatami.