Ribeira constituyó la Mesa da Infancia e da Adolescencia para abordar situaciones de violencia y de acoso escolar, que se reunirá en enero

Vicente Mariño y Francisca Vidal flanquearon a la alcaldesa, María Sampedro, y a la educadora social Iria Alén, presentaron las Xornadas Interprofesionais para o BoTrato Chechu Río

Ribeira constituyó una Mesa da Infancia e da Adolescencia, para abordar situaciones de violencia y de acoso escolar, y que previsiblemente empezará a funcionar en enero y septiembre del próximo año, en la que intervedrán distintos agentes sociales para valorar más acciones a ejecutar para avanzar en esa materia. Ello es fruto de las ‘Xornadas Interprofesionais para o BoTrato’ a esos sectores de edades, y que los próximos 11 y 12 de diciembre vivirán su segunda edición en la sala polivalente del auditorio de la capital barbanzana y que vuelven a organizar los Servizos Sociais Comunitarios, y cuyo eje central versará sobre la creación de entorno educativos y sociales seguros, respetuosos y afectivos.

La educadora social y promotora de las jornadas, Iria Alén, acompañada de la coordinadora del referido departamento municipal, Francisca Vidal; de la alcaldesa, María Sampedro, y del edil Vicente Mariño, detalló el contenido del programa. Así, el próximo jueves será ella misma la que presentará el proyecto ‘Mesa da Infancia e Adolescencia de Ribeira”, y seguidamente se hablará de ‘Lopivi. Indicadores de violencia e notificación de casos’ por parte de Laura Álvarez, de Educo, y del ‘Programa Titorías entre iguais (TEI). Mellora da convivencia para a prevención da violencia e o acoso escolar’, de la mano de María de los Ángeles Gómez González, formadora y coordinadora del programa TEI en Galicia.

El viernes se contará con los simposios ‘Violencia, adolescencia e vínculo’ con Ricardo Fandiño, de ASEIA Galicia, y ‘Os Foros de participación infantil e adolescente. Participar dende o Botrato’ con Aida Raíndo Vázquez, de Feitoría Verde. A mayores, el día 11 en horario vespertino, se desarrollarán actividades complementarias de carácter cerrado, por invitación nominativa, y que consistirán en unos talleres en la Casa da Xuventude, donde Noelia Darriba García, de Atalaias, impartirá ‘Comunicación afectivo-consciente no acompañamento á infancia e Prevención e xestión consciente de conflitos’.

Herramienta de referencia

María Sampedro manifestó que “estas xornadas son unha ferramenta de referencia para a formación de profesionais que traballan no día a día con rapazada para garantir uns espazos adecuados para o seu desenvolvemento nunhas etapas de gran importancia na vida, como son a infancia e a adolescencia, momento no que se van conformando as personalidades e no que as experiencias poden marcar de por vida. Por iso, o Concello de Ribeira ten un compromiso férreo coa protección e promoción dos dereitos da infancia e da adolescencia, seguindo a cultura do bo trato, a través do respecto e a participación infantil. Estamos seguros da boa acollida desta segunda edición das xornadas e agardamos que se consoliden no tempo.

Se ofertan 70 plazas y las inscripciones siguen abiertas hasta antes de rematar el próximo martes, 9 de diciembre, a través do formulario en liña: https://forms.gle/oTa2uwpG8hMLdJpJA. El público objetivo de este evento es el de profesionales que trabajan directamente con la infancia desde los ámbitos sanitario, educativo, social, judicial, ocio y deportes, además de fuerzas y cuerpos de seguridad. Los asistentes a todos los coloquios recibirán un certificado de participación de 9 horas de formación.