Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira constituyó la Mesa da Infancia e da Adolescencia para abordar situaciones de violencia y de acoso escolar, que se reunirá en enero

Ese órgano es fruto de la celebración el año pasado de las Xornadas Interprofesionais para o BoTrato’ a esos sectores de edades, que vivirán su segunda edición los próximos 11 y 12 de diciembre

Chechu López
05/12/2025 18:31
Vicente Mariño y Francisca Vidal flanquearon a la alcaldesa, María Sampedro, y a la educadora social Iria Alén, presentaron las Xornadas Interprofesionais para o BoTrato
Vicente Mariño y Francisca Vidal flanquearon a la alcaldesa, María Sampedro, y a la educadora social Iria Alén, presentaron las Xornadas Interprofesionais para o BoTrato
Chechu Río
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Ribeira constituyó una Mesa da Infancia e da Adolescencia, para abordar situaciones de violencia y de acoso escolar, y que previsiblemente empezará a funcionar en enero y septiembre del próximo año, en la que intervedrán distintos agentes sociales para valorar más acciones a ejecutar para avanzar en esa materia. Ello es fruto de las ‘Xornadas Interprofesionais para o BoTrato’ a esos sectores de edades, y que los próximos 11 y 12 de diciembre vivirán su segunda edición en la sala polivalente del auditorio de la capital barbanzana y que vuelven a organizar los Servizos Sociais Comunitarios, y cuyo eje central versará sobre la creación de entorno educativos y sociales seguros, respetuosos y afectivos.

La educadora social y promotora de las jornadas, Iria Alén, acompañada de la coordinadora del referido departamento municipal, Francisca Vidal; de la alcaldesa, María Sampedro, y del edil Vicente Mariño, detalló el contenido del programa. Así, el próximo jueves será ella misma la que presentará el proyecto ‘Mesa da Infancia e Adolescencia de Ribeira”, y seguidamente se hablará de ‘Lopivi. Indicadores de violencia e notificación de casos’ por parte de Laura Álvarez, de Educo, y del ‘Programa Titorías entre iguais (TEI). Mellora da convivencia para a prevención da violencia e o acoso escolar’, de la mano de María de los Ángeles Gómez González, formadora y coordinadora del programa TEI en Galicia. 

 El viernes se contará con los simposios ‘Violencia, adolescencia e vínculo’ con Ricardo Fandiño, de ASEIA Galicia, y ‘Os Foros de participación infantil e adolescente. Participar dende o Botrato’ con Aida Raíndo Vázquez, de Feitoría Verde. A mayores, el día 11 en horario vespertino, se desarrollarán actividades complementarias de carácter cerrado, por invitación nominativa, y que consistirán en unos talleres en la Casa da Xuventude, donde Noelia Darriba García, de Atalaias, impartirá ‘Comunicación afectivo-consciente no acompañamento á infancia e Prevención e xestión consciente de conflitos’.

Herramienta de referencia

María Sampedro manifestó que “estas xornadas son unha ferramenta de referencia para a formación de profesionais que traballan no día a día con rapazada para garantir uns espazos adecuados para o seu desenvolvemento nunhas etapas de gran importancia na vida, como son a infancia e a adolescencia, momento no que se van conformando as personalidades e no que as experiencias poden marcar de por vida. Por iso, o Concello de Ribeira ten un compromiso férreo coa protección e promoción dos dereitos da infancia e da adolescencia, seguindo a cultura do bo trato, a través do respecto e a participación infantil. Estamos seguros da boa acollida desta segunda edición das xornadas e agardamos que se consoliden no tempo.

Se ofertan 70 plazas y las inscripciones siguen abiertas hasta antes de rematar el próximo martes, 9 de diciembre, a través do formulario en liña: https://forms.gle/oTa2uwpG8hMLdJpJA. El público objetivo de este evento es el de profesionales que trabajan directamente con la infancia desde los ámbitos sanitario, educativo, social, judicial, ocio y deportes, además de fuerzas y cuerpos de seguridad. Los asistentes a todos los coloquios recibirán un certificado de participación de 9 horas de formación.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

El Hospital do Salnés suma un sistema telemático de gestión de turnos en el área de Urgencias
Sandra Rey
El ideal gallego

El albergue de Carril ya está listo para abrir
Olalla Bouza
La conselleira, Marta Villaverde, durante el acto en el Intecmar

La Xunta mejora los muestreos en los bancos marisqueros con resultados cada diez minutos
Olalla Bouza
Multitud durante el encendido del alumbrado navideño

Lago celebra el crecimiento de población de Cambados frente a la tendencia comarcal
A. Louro