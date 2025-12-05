Más de 350 alumnos del IES Leliadoura quedan tirados en paradas de bus por el incumplimiento de servicios mínimos de la empresa de transporte escolar

La Policía Local de Ribeira acudió a regular el tráfico y aliviar el caos circulatorio que se generó al acudir los familiares a recoger a los alumnos al no hacerlo el servicio de transporte escolar Chechu Río

IES Leliadoura, de Ribeira, denuncia el incumplimiento de los servicios mínimos por parte de la empresa que presta el servicio de transporte escolar a dicho centro en la jornada de huelga del transporte convocada en toda la provincia de A Coruña para la jornada de hoy, y que se anuncia que tendrá continuidad los días 12, 15 y 19 de este mes. El director de dicho centro educativo de Secundaria ribeirense, Ismael Arnoso, con el respaldo de su equipo directivo, de la ANPA y del consejo escolar, indicó que cualquier trabajador tiene su derecho a la huelga y recordó que la Consellería de Mobilidade decretó ayer unos servicios mínimos que incluían el transporte escolar, pero agregó que “a empresa que presta ese servizo aquí, Monbús, non os cumpriu”.

De esta manera, a las ocho de la mañana fueron más de 350 alumnos del IES Leliadoura los que, en medio de la lluvia y el viento que arreciaban desde primera hora, permanecieron diseminados por las paradas de bus de las parroquias de Ribeira por las que pasan y deben parar las diferentes líneas del transporte escolar y que “estuvieron agardando entre 30 e 45 minutos a que aparecese o autobús, pero nunca o fixo”. Ante esa situación, los estudiantes avisaron a sus padres que en un buen número acudieron a recogerlos y llevarlos hasta el centro educativo, mientras que otros tuvieron que ir caminando desde lugares tan dispares como O Vilar y Aguiño, entre otros, lo que provocó que no pudieran llegar a tiempo a sus primeras clases, dándose el caso de algunos que llegaron a las diez de la mañana cuando el inicio de la jornada es a las nueve menos diez de la mañana.

Problemas reiterados

Arnoso apuntó que esta no es la primera vez que se producen irregularidades o incumplimientos con esa empresa de transporte escolar y precisó que “de feito, estamos aburridos de avisar á Consellería de Mobilidade das deficiencias desta empresa e no rendemento do servizo de transporte escolar”. Y dijo que, teniendo en cuenta que para este mes aún están convocados otros tres días de huelga, desde el IES Leliadoura le solicitan a la Consellería de Mobilidade y a la empresa que “se garanticen os servizos mínimos, porque é insostible que todo o alumnado que temos diseminado polas parroquias do concello poidan vir ao centro educativo se non é así”.

Y el directos del instituto declaró que también quieren dejar constancia de los problemas de tráfico que tuvieron tanto a la hora de entrada y de salida del instituto “por culpa de todo isto”. Algunos padres manifestaron que para llegar a primera hora de la mañana desde la rotonda del barco en Xarás hasta el IES Leliadoura, con una distancia aproximada de dos kilómetros y medio, tardaron más de 35 minutos, debido al colapso que se generó debido al elevadísimo volumen de vehículos de familiares que tuvieron que llevar a los jóvenes al instituto para que no perdieran el día de clase.

Los familiares añadieron que a ello se juntó con el elevado tráfico que ya tiene esa carretera a esa hora de la mañana por la gente que acude a su puesto de trabajo, especialmente en el polígono industrial de Xarás. Al no haber patrulla de Policía Local disponible a primera hora, el caos circulatorio fue máximo, algo que, en cierta manera, pudo aliviar a la hora de salida, en torno a las dos y media de la tarde cuando, pese a mantenerse los problemas de retenciones, la situación se hizo más llevadera.

Incumplimientos

José Manuel Sanmiguel, representante y portavoz de los padres de alumnos en el consejo escolar del IES Leliadoura, manifestó que su presencia en el centro educativo respondía a su apoyo total y absoluto a su equipo directivo en su denuncia por los incumplimientos de los servicios mínimos por parte de la empresa de transporte escolar. Añadió que la denuncia que hacen hoy es especial por el referido día de huelga, pero precisó que eso es algo que ya vienen reiterando en los últimos meses, e incluso años, "dicindo que moitos dos nosos menos quedan tirados nas paradas de bus, non se cumpren os horarios, nin as liñas e as prazas mínimas para que poidan acuidir todos ao instituto”. Y subrayó que “está claro que tanto a empresa como a Consellería teñen que facerse responsables, a primeira porque non cumpre os servizos mínimos e a outra porque terá que tomar medidas para que eses servizos mínimos sexan cumpridos”.

Sanmiguel también incidió en la idea de que la Consellería publicó ayer en su página web que estarían cubiertos todos los servicios mínimos de líneas superiores a cuatro kilómetros, que en el caso de las que acceden al IES Leliadoura todas están por encima de esa distancia. Y concluyó afirmando que los padres tienen una “grande indignación, dado que os nosos menos quedan tirados nas paradas de bus e, moitas veces, incluso de noite, chovendo e sen marquesiñás”. Por eso, insistió en que el equipo directivo del instituto tiene todo el apoyo del consejo escolar y de la ANPA.