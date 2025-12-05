La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada acusado de un delito de estafa a un ribeirense ebrio en la compra de una finca de Boiro

El juicio, que ya se suspendió varias veces por restricciones de la Covid-19 y huelga indefinida de los abogados de oficio, fue nuevamente señalado para el 10 de diciembre en la Audiencia Chechu Río

Cuatro barbanzanos deberán sentarse3 a partir de las diez de la mañana de este próximo miércoles, día 10 de diciembre, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un delito de estafa, por el que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos tres años y medio de cárcel. Igualmente, demanda para ellos el pago de una multa de 1.890 euros -9 meses de multa a razón diaria de 7 euros- y que indemnicen conjunta y solidariamente con 6.000 euros al afectado por ese hecho.

El ribeirense J.J.L.R. fue víctima entre finales de 2007 y principios de 2021 de una presunta estafa en una operación de compraventa de un inmueble que tenía en Boiro. Nueve años después, el matrimonio integrado por J.A.A.S. y M.L.B., junto a M.F.S., primo político de la víctima y que sabía de la existencia de dicha parcela y de los problemas de alcoholismo de su familiar, y J.J.M.D, dueño de una inmobiliaria, se sentarán el próximo miércoles, 17 de junio, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de la presunta comisión de ese delito.

El Ministerio Público sostiene que el citado matrimonio acudió al domicilio de J.J.L.R. y, aprovechándose de su estado de embriaguez, le apremiaron para que firmase el contrato que redactaran previamente, estipulando en 90.000 euros el precio para la adquisición de ese bien, haciendo constar que se los entregaban en ese momento, pero tan sólo le pagaron 8 euros. La Fiscalía sostiene que esa pareja no tenía capacidad económica para asumir la compra y que nunca tuvo intención de pagar ni habitar ese inmueble, sino que obedecía a “una maniobra fraudulenta”, orquestada de común y previo acuerdo con los otros dos acusados.

Privación de la propiedad

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público añade que 16 días después de firmar ese contrato elaboraron otro con 5.000 euros de precio y la firma fue en la inmobiliaria de J.J.M.D, sin la presencia de J.J.L.R., pero su firma la obtuvieron cuando estaba ebrio. Tras un tercer contrato de compraventa, en febrero de 2011 inscribieron la finca en el Registro de la Propiedad, privando a su legítimo propietario de la misma.

Cabe recordar que ese juicio contra los integrantes de una pareja de Ribeira, junto a un primo de la víctima y al dueño de una inmobiliaria, para responder del referido delito de estafa que, presuntamente, cometieron para hacerse con la propiedad de una finca situada en Boiro, se suspendió varias veces con anterioridad. La última de ellas estuvo relacionada con la huelga indefinida de los abogados del turno de oficio, como ya sucedió en marzo de 2024 , y que se sumó a otros aplazamientos previos por el mismo motivo y a causa de las restricciones por la pandemia sanitaria derivada de la Covid-19.