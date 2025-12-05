El parque comarcal de Bomberos de Ribeira acumula hasta cuatro jornadas de cierre en los últimos diez días
El delegado sindical acusa al gerente del consorcio de la situación por su “pésima xestión” y que ello supone “menos seguridade para os nosos veciños cando máis o necesitan”
El parque comarcal de Bomberos de Ribeira no está operando con normalidad y ya acumula un total de cuatro cierres en los últimos diez días. Concretamente, esa instalación no estuvo de servicio en las jornadas del 25 y 30 de noviembre, el 1 de diciembre y ayer. En dos de esas ocasiones, como sucedió ayer, se debió a que sólo había un profesional en activo, cuando el mínimo exigido para que funcione el turno es de dos, mientras que en las otras ocasiones fue por decisión del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento de A Coruña que lo gestiona, mandando “forzosamente” a sus bomberos al parque de Arteixo para evitar el cierre de este último.
El representante sindical de los trabajadores indicó que “debido á pésima xestión do actual xerente, e a complicidade do director xeral de Emerxencias, este servizo está en perigo, e non por culpa nosa”. Precisó que “debido á falta de persoal estrutural que temos dende xa fai moitos anos nos nosos parques, o xerente tomou a decisión unilateral e irresponsable de pechar o parque de Ribeira, deixando á nosa zona de influencia, da capital barbanzana, A Pobra e Porto do Son, cun tempo de resposta inaceptable, tendo que ser atendido polo parque de Boiro”.
En este sentido, dijo que ello supone “menos seguridade para os nosos veciños cando máis o necesitan”. Y acusa al gerente del consorcio de “non cumprir coas súas obrigas para dotar de persoal aos parques, trata aos bombeiros con prepotencia e falta de man esquerda, evidenciando que non lle importa nin o servizo nin o persoal”, y subraya que esto supone “tratarnos como cidadáns de Segunda. Non imos permitir que se xogue coa seguridade da nosa xente, e esiximos a súa dimisión”, concluyen. l