Ribeira

Denuncian que la situación en los centros de salud de Ribeira y Aguiño es "crítica" y que "evidencia a precariedade do sistema sanitario galego"

Decenas de vecinos se concentraron ayer al grito de "Rueda, escoita, Ribeira está en loita", entre otras consignas, para exigir la cobertura de todas las plazas de médicos de Atención Primaria al 100%

Chechu López
05/12/2025 08:00
Decenas de ribeirenses se volvieron a concentras ayer delante del centro de salud de Santa Uxía para reclamar médicos al 100%
Decenas de ribeirenses se volvieron a concentras ayer delante del centro de salud de Santa Uxía para reclamar médicos al 100%
Chechu Río
Decenas de vecinos de Ribeira regresaron ayer al mediodía y al grito de "Rueda, escoita, Ribeira está en loita", entre otras consignas, como vienen haciendo todos los jueves desde hace meses, a las inmediaciones del centro de salud de la capital barbanzana para secundar la convocatoria de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para participar en una concentración en demanda de la cobertura de todas las plazas de médicos de Atención Primaria al 100%. 

Durante la concentración se incidió en que la salud no puede depender de la suerte ni de la disponibilidad temporal de profesionales, y que Ribeira, Aguiño, A Pobra, Boiro, Rianxo y toda la comarca "merecen unha sanidade pública digna, accesible e continua", por lo que exigieron que los responsables "actúa agora, para que ninguna persoa quede sen atención médica", puntualizaron.

Se dio lectura a un manifiesto en el que se indicó que, pese a que la salud es un derecho fundamental, en O Barbanza "amósanos que este dereito está en risco", pues la situación en el ambulatorio ribeirense y en el consultorio periférico de Aguiño -para las once y media de esta mañana está convocada otra concentración delante de la puerta de dicho servicio- "é crítica e evidencia a precariedade do sistema sanitario galego".

Faltan tres médicos

En el caso del centro de salud de Ribeira, se indicó que de los diez facultativos que debería hacer por la mañana sólo hay siete en activo, mientras que por la tarde están cubiertas, y se indicó que "esta cobertura parcial "provoca demoras nas citas, sobrecarga do persoal dispoñible e dificultade para acceder á atención inmediata". 

Y respecto a Aguiño se precisó, tal y como ya se informó hace un par de semanas, las dos facultativas asignadas están de baja, "polo que actualmente o consultorio están sen médico algún dispoñible", se indicó a través del manifiesto, y que ello obliga a los vecinos a desplazarse a otros ambulatorios para recibir atención primaria, "aumentando as dificultades para acceder a servizos básicos de saúde".

Estadísticas

La portavoz vecinal, Pilar Millet, indicó que, mientras la Xunta de Galicia y el Sergas presentan cifras globales sobre profesionales y plazas, "estas estadísticas non reflicten a realidade do día a día: centros de saúde baleiros, vacantes sen cubrir e pacientes sen cobertura efectiva", y añadió que "as medidas de substitución temporais ou a reorganización do persoal non resolven a falta de médicos en franxas horarias críticas". 

Por ello, los vecinos exigen la cobertura inmediata y estable de las plazas vacantes en Ribeira, la reincorporación o sustitución inmediata de las dos médicas de Aguiño, una planificación sanitaria efectiva que tenga en cuenta las necesidades reales de la población y la dispersión territorial, transparencia e información actualizada sobra plazas ocupadas, vacan tes y bajas para que la ciudadanía pueda conocer la situación y reclamar su derecho y garantía de atención de calidad, continua y accesible para todas las personas, independientemente de su lugar de residencia.

