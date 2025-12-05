El BNG presume en Corrubedo de haber invertido más de medio millón de euros en la parroquia en los dos años y medio de tripartito en Ribeira
Su portavoz municipal, Luis Pérez, explicó que dejó planificadas y financiadas inversiones como la pavimentación de Avenida Buenos Aires entre Canaval y Travesía Buenos Aires con 92.000 euros
El BNG de Ribeira mantuvo una reunión en Corrubedo dentro de “Parroquias con voz”, que contó con una alta participación y que sirvió para establecer un diálogo directo con los vecinos para explicarles el trabajo desarrollado e los dos años y medios de gobierno y presentarles proyectos en marcha. Su portavoz municipal, Luis Pérez, dijo que “Corrubedo é un exemplo claro do compromiso do BNG coa mellora das parroquias” que esa reunión “demostra que a cidadanía quere participar e que somos unha forza política próxima, transparente e que dá a cara”. En su intervención destacó que las obras y mejoras ejecutadas en ese periodo se eleva a medio millón de euros, una cifra “de récord” que, aseguró, “reflicte o compromiso real do BNG coa mellora das parroquias e coa atención ás demandas históricas da veciñanza” y agregó que supusieron “un antes e un despois na mellora dos servizos esenciais”, subrayó.
En la enumeración que hizo de las actuaciones realizadas incluyó el saneamiento en Avenida Buenos Aires (45.000 euros), pavimentación y ampliación del alcantarillado en Rúa do Colexio (67.000), pavimentación y mejora de la red de pluviales en Rúa dos Pozos (39.000), creación de aceras en el entorno del Faro de Corrubedo (100.000), pavimentación y renovación de la traída de agua y saneamiento en Rúa Canaval (38.000), mejora de las pistas de tenis de Saamil (116.000) y la construcción de la senda peatonal hacia Teira. Y explicó que dejó planificadas y financiadas inversiones como la pavimentación de Avenida Buenos Aires entre Canaval y Travesía Buenos Aires con 92.000 euros de presupuesto.