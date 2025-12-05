Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El BNG presume en Corrubedo de haber invertido más de medio millón de euros en la parroquia en los dos años y medio de tripartito en Ribeira

Su portavoz municipal, Luis Pérez, explicó que dejó planificadas y financiadas inversiones como la pavimentación de Avenida Buenos Aires entre Canaval y Travesía Buenos Aires con 92.000 euros

Chechu López
05/12/2025 06:10
La reunión del BNG en la Casa do Mar de Corrubedo contó con alta participación
El BNG de Ribeira mantuvo una reunión en Corrubedo dentro de “Parroquias con voz”, que contó con una alta participación y que sirvió para establecer un diálogo directo con los vecinos para explicarles el trabajo desarrollado e los dos años y medios de gobierno y presentarles proyectos en marcha. Su portavoz municipal, Luis Pérez, dijo que “Corrubedo é un exemplo claro do compromiso do BNG coa mellora das parroquias” que esa reunión “demostra que a cidadanía quere participar e que somos unha forza política próxima, transparente e que dá a cara”. En su intervención destacó que las obras y mejoras ejecutadas en ese periodo se eleva a medio millón de euros, una cifra “de récord” que, aseguró, “reflicte o compromiso real do BNG coa mellora das parroquias e coa atención ás demandas históricas da veciñanza” y agregó que supusieron “un antes e un despois na mellora dos servizos esenciais”, subrayó. 

En la enumeración que hizo de las actuaciones realizadas incluyó el saneamiento en Avenida Buenos Aires (45.000 euros), pavimentación y ampliación del alcantarillado en Rúa do Colexio (67.000), pavimentación y mejora de la red de pluviales en Rúa dos Pozos (39.000), creación de aceras en el entorno del Faro de Corrubedo (100.000), pavimentación y renovación de la traída de agua y saneamiento en Rúa Canaval (38.000), mejora de las pistas de tenis de Saamil (116.000) y la construcción de la senda peatonal hacia Teira. Y explicó que dejó planificadas y financiadas inversiones como la pavimentación de Avenida Buenos Aires entre Canaval y Travesía Buenos Aires con 92.000 euros de presupuesto.

