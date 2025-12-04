Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Herido un motorista al sufrir un accidente al caer de su vehículo después de que se le cruzase un animal cuando circulaba por la recta de Palmeira

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó hasta el lugar del suceso una ambulancia, cuyo personal técnico prestó asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y traslado al Hospital do Barbanza

Chechu López
04/12/2025 19:00
Chechu Río
El conductor de una motocicleta resultó herido tras sufrir un accidente de tráfico registrado poco antes de las siete menos veinte de esta tarde en la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305, en el tramo conocido como la recta de Palmeira. Fue un particular el que a las 18.38 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y precisó que el piloto se había caído de la moto después de que se cruzase delante de él un animal, posiblemente un perro.

Con la información recabada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de este suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y procedió a su traslado al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le sometan a la realización de pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Desde el 112 Galicia también se informó a la patrulla de la Policía Local de Ribeira, a la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM ribeirense y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

