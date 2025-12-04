El viejo auditorio de Ribeira albergará este sábado un festival solidario en inglés a beneficio de la Fundación Andrea

la directora de 'Kids&Us', Lorena Romero, acompañada de Verónica Hermo, coordinadora pedagógica de la academia, y del edil Vicente Mariño, presentó el cartel del evento solidario

La academia de inglés 'Kids&Us' programó para este sábado, día 6 de diciembre, a partir de las cinco de la tarde, en el viejo auditorio, la celebración del festival solidario 'Charity Christmas Festival 2025', que será a beneficio de la Fundación Andrea y en el que cuenta con la colaboración municipal. Los niños serán los protagonistas de un gala presentada por ellos mismos y lo harán íntegramente en inglés. Se ofrecerán números con canciones, representaciones teatrales y actuaciones de baile en los que se contará con la participación de una treintena de chiquillos con edades comprendidas entre los 3 y 10 años.

Durante la presentación, la directora de 'Kids&Us', Lorena Romero, acompañada de Verónica Hermo, coordinadora pedagógica de la academia, explicó que no es el primer año que colaboran con la Fundación Andrea, pero que si se estrenan haciéndolo bajo el formato de festival. De esta manera, se le dará la oportunidad a los vecinos de la localidad de mostrar su solidariedad, además de que los alumnos tendrán la ocasión de practicar su nivel de inglés.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servizos Socias, Vicente Mariño, hizo hincapié en la "importancia" de este tipo de iniciativas "que buscan la implicación de la sociedad ribeirense a favor de una causa, alentando así el espírito colaborador propio de estas fechas. Se trata de un festival hecho por y para niños". Agregó que los alumnos de dicha academia de inglés presentarán este espectáculo con el que se persigue recaudar fondos para la Fundación Andrea de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

Llas entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros en la propia sede de la academia 'Kids&Us', situada en la Rúa Xohana Torres, en el barrio residencial de Abesadasm, hasta mañana, día 5 de diciembre, entre las diez de la mañana y la una y media de la tarde y de cuatro a ocho y media de la tarde. Lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Andrea. Además, en el transcurso de la gala se procederá al sorteo de artículos donados por empresas del entorno.