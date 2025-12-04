Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El viejo auditorio de Ribeira albergará este sábado un festival solidario en inglés a beneficio de la Fundación Andrea

El evento, que dará comienzo a las cinco de la tarde, está organizado por la academia 'Kids&Us' y ofrecerá canciones, teatro y baile con la participación de una treintena de chiquillos de 3 a 10 años

Chechu López
04/12/2025 06:20
la directora de 'Kids&Us', Lorena Romero, acompañada de Verónica Hermo, coordinadora pedagógica de la academia, y del edil Vicente Mariño, presentó el cartel del evento solidario
la directora de 'Kids&Us', Lorena Romero, acompañada de Verónica Hermo, coordinadora pedagógica de la academia, y del edil Vicente Mariño, presentó el cartel del evento solidario
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La academia de inglés 'Kids&Us' programó para este sábado, día 6 de diciembre, a partir de las cinco de la tarde, en el viejo auditorio, la celebración del festival solidario 'Charity Christmas Festival 2025', que será a beneficio de la Fundación Andrea y en el que cuenta con la colaboración municipal. Los niños serán los protagonistas de un gala presentada por ellos mismos y lo harán íntegramente en inglés. Se ofrecerán números con canciones, representaciones teatrales y actuaciones de baile en los que se contará con la participación de una treintena de chiquillos con edades comprendidas entre los 3 y 10 años.

Durante la presentación, la directora de 'Kids&Us', Lorena Romero, acompañada de Verónica Hermo, coordinadora pedagógica de la academia, explicó que no es el primer año que colaboran con la Fundación Andrea, pero que si se estrenan haciéndolo bajo el formato de festival. De esta manera, se le dará la oportunidad a los vecinos de la localidad de mostrar su solidariedad, además de que los alumnos tendrán la ocasión de practicar su nivel de inglés.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servizos Socias, Vicente Mariño, hizo hincapié en la "importancia" de este tipo de iniciativas "que buscan la implicación de la sociedad ribeirense a favor de una causa, alentando así el espírito colaborador propio de estas fechas. Se trata de un festival hecho por y para niños". Agregó que los alumnos de dicha academia de inglés presentarán este espectáculo con el que se persigue recaudar fondos para la Fundación Andrea de apoyo a niños con enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

Llas entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros en la propia sede de la academia 'Kids&Us', situada en la Rúa Xohana Torres, en el barrio residencial de Abesadasm, hasta mañana, día 5 de diciembre, entre las diez de la mañana y la una y media de la tarde y de cuatro a ocho y media de la tarde. Lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación Andrea. Además, en el transcurso de la gala se procederá al sorteo de artículos donados por empresas del entorno.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La actuación musical de los usuarios del CODI

El CODI de Valga celebra el día de las personas con dispacidad con actividades reivindicativas
Fátima Pérez
Facu Moreyra durante el partido que enfrentó a Galicia con Andalucía

Facu Moreyra: “Tenemos que hacer de Barraña un fortín”
María Caldas
Arranca la campaña de comercio en Moraña

Moraña sortea 12 vales de 50 euros para gastar en el comercio local
Fátima Pérez
Imagen de archivo de una anterior limpieza de vía en la que participaron los bomberos del parque comarcal ribeirense

Alertan de un vertido de hidrocarburos en el vial que comunica las fuentes de Oleiros con la subida hacia A Curota y que era un riesgo para el tráfico
Chechu López