Ángeles Cores deja de presidir la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira después de dos décadas y la releva su hija, Ángeles Mera

Cores y su sucesora en la presidencia de Cruz Roja participaron en la presentación del festival solidario con María Rey, Alicia González, Esperanza Codesido, Manola Valiño y Moncha y Teresa Sampedro Chechu Río

Ángeles Cores, popularmente conocida como ‘La Nena’, ha decidido echarse a un lado y dejar de ser la presidenta de la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira por motivos personales y, curiosamente, fue relevada por su hija, Ángeles Mera, que acumula una larga trayectoria de voluntaria en la entidad humanitaria.

“La Nena” comunicó hace meses, cuando aún restaba algo más de un año para acabar su mandato, esa decisión a sus máximos responsables, y en la junta del comité provincial del pasado 26 de noviembre se abordó la cuestión de su sucesión para el tiempo que queda hasta que, previsiblemente en octubre de 2026, se celebren las elecciones. Sus componentes propusieron a su hija, que aceptó la iniciativa, que luego aprobó el presidente provincial, y ostentará el cargo hasta los citados comicios.

Ángeles Cores aprovechó la presentación que tuvo lugar ayer de un festival solidario impulsado por Bailadela, Sete Linguas y la asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, que tendrá lugar el día 20 de este mes en el auditorio ribeirense, a beneficio de Cruz Roja para hacer pública la decisión de “deixar o meu reinado”, lo que suscitó alguna broma al decirle que ahora tenía que escribir un libro, máxime cuando su círculo más próximo en la entidad la llama ‘La Emérita’.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, aprovechó su participación en ese acto para expresarle su agradecimiento y felicitarla por su labor desarrollada, y le dio la bienvenida a su sucesora, a la que le trasladó sus mejores deseos en esta nueva etapa.

Primera actividad

La primera actividad que se va a desarrollar con la presidencia de Ángeles Mera será este domingo, 7 de diciembre, con la ‘Andaina dos xoguetes’, para recaudar fondos para comprar juguetes en el comercio local de Ribeira para repartir entre las más de 50 familias con niños en situación de vulnerabilidad que atienden desde Cruz Roja. Inscripciones Ya se apuntaron 130 personas en esta actividad, pero sigue abierto el plazo de inscripción por 10 euros para participar, figurando al final de esta información la parte del cartel con el código QR que lleva al enlace para cubrir ese trámite. Y ya se recaudó dinero para comprar 37 de los 120 juguetes que se marcó Cruz Roja Ribeira como objetivo.

La andaina saldrá a las diez de la mañana desde la sede de Cruz Roja en el Malecón, y el recorrido les llevará por lugares emblemáticos del municipio, como Pedra da Rá, y se adentrarán por caminos y senderos de Artes y el parque periurbano de San Roque.

Recorridos alternativos

Habrá un recorrido corto de 6 kilómetros pensado para todos los públicos, con tramos cómodos y accesibles e ideal para familias, grupos y caminar tranquilamente; y otro largo, de 12 kilómetros, de dificultad media, con un perfil más exigente, “con subidas nas que che temblan as pernas, pero perfecto para quen queira un novo reto e descubrir recunchos marabillosos”, precisaron desde Cruz Roja.

En la meta se contará con un puesto de socorro atendido por Cruz Roja y también de avituallamiento con varias paellas, así como pan, bebida, fruta y rosca, para que los participantes repongan fuerzas y compartan el espíritu solidario de la jornada tras el esfuerzo.

Conserveras y sus mujeres

Respecto al referido evento solidario del próximo 20 de diciembre, con el espectáculo ‘As que cortan o bacallau’, una historia relacionada con las conserveras y sus mujeres, según desveló la profesora de Bailadela y Sete Linguas, Manola Valiño, quien agregó que se contará con medio centenar de personas sobre el escenario tanto grupos corales como de pandereta y otros instrumentos.

Igualmente, se dio a conocer que la entrada se podrá comprar por 5 euros en la sede de la asamblea local de Cruz Roja, aunque los menores de 16 años no tendrán que pagar. También se habilitará una fila 0 para que quien no pueda asistir y desee ayudar haga su aportación económica.