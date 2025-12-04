Ribeira
Alertan de un vertido de hidrocarburos en el vial que comunica las fuentes de Oleiros con la subida hacia A Curota y que era un riesgo para el tráfico
Las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del GAEM de Ribeira eliminaron ese vertido intermitente en un tramo de medio kilómetro para restablecer las condiciones de seguridad
Las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira intervinieron desde poco antes de las dos de la tarde de ayer en la eliminación de una mancha de hidrocarburos después de que se recibió una alerta. Al parecer, se vertió de manera discontinua en un tramo lineal de aproximadamente medio kilómetro entre las fuentes de Oleiros y la subida hacia A Curota, y que suponía un peligro para la circulación de vehículos. Los referidos profesionales de los referidos servicios de emergencias lograron eliminarla con la aplicación de desengrasante y agua para restablecer las condiciones de seguridad en la vía.