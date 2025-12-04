Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Alertan de un vertido de hidrocarburos en el vial que comunica las fuentes de Oleiros con la subida hacia A Curota y que era un riesgo para el tráfico

Las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del GAEM de Ribeira eliminaron ese vertido intermitente en un tramo de medio kilómetro para restablecer las condiciones de seguridad

Chechu López
04/12/2025 06:40
Imagen de archivo de una anterior limpieza de vía en la que participaron los bomberos del parque comarcal ribeirense
Imagen de archivo de una anterior limpieza de vía en la que participaron los bomberos del parque comarcal ribeirense
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos y del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira intervinieron desde poco antes de las dos de la tarde de ayer en la eliminación de una mancha de hidrocarburos después de que se recibió una alerta. Al parecer, se vertió de manera discontinua en un tramo lineal de aproximadamente medio kilómetro entre las fuentes de Oleiros y la subida hacia A Curota, y que suponía un peligro para la circulación de vehículos. Los referidos profesionales de los referidos servicios de emergencias lograron eliminarla con la aplicación de desengrasante y agua para restablecer las condiciones de seguridad en la vía.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La actuación musical de los usuarios del CODI

El CODI de Valga celebra el día de las personas con dispacidad con actividades reivindicativas
Fátima Pérez
Facu Moreyra durante el partido que enfrentó a Galicia con Andalucía

Facu Moreyra: “Tenemos que hacer de Barraña un fortín”
María Caldas
Arranca la campaña de comercio en Moraña

Moraña sortea 12 vales de 50 euros para gastar en el comercio local
Fátima Pérez
la directora de 'Kids&Us', Lorena Romero, acompañada de Verónica Hermo, coordinadora pedagógica de la academia, y del edil Vicente Mariño, presentó el cartel del evento solidario

El viejo auditorio de Ribeira albergará este sábado un festival solidario en inglés a beneficio de la Fundación Andrea
Chechu López