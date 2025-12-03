Una veintena de alumnos del colegio Galaxia y público adulto se acercan al mundo del grabado a través de un taller en el centro Lustres Rivas

El taller de grabado impartido en horario vespertino estuvo dirigido a público adulto

Una veintena de alumnos de 3º de la ESO del colegio Galaxia, junto con su profesor de Artes Plásticas, Fernando Yáñez, asistieron en la mañana de ayer a un taller de grabado, mientras que por la tarde estuvo dirigido a público adulto, entre el que se incluyeron creadores locales, así como la alcaldesa, María Sampedro, y la concejala de Cultura, Ana Barreiro. Los asistentes pudieron aprender todo el proceso para obtener una estampa a punta seca, ya sea dibujo, grabado, entintado o impresión.

Esta actividad formativa estuvo impartida por Pedro Galilea, de la Fundación Centro Internacional de la Estampa Contemporánea de Betanzos, y por Pablo Muñoz, del estudio Río Río, en el centro cultural Lustres Rivas, donde se exhibe hasta el 13 de diciembre la exposición itinerante correspondiente al XIX Premio Internacional de Arte Gráfica Jesús Núñez.

Esta muestra, que se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y los sábados sólo en horario matinal, está compuesta por la selección que realizó el jurado de 23 obras de diferentes técnicas presentadas al certamen anual convocado por la Diputación de A Coruña, entre las que se incluyen la serigrafía ganadora, 'A la deriva II' de José Andrés Santiago, y la mención de honor 'Nevado II' de Miriam Canera Arranz.