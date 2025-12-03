Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Thomas Borges y Olivia Martínez, de los colegios Galaxia y de Palmeira ganan los concursos del cartel y de postal de Navidad de Ribeira

La alcaldesa y la concejala de Cultura destacaron, respectivamente, el talento y creatividad de estos niños al ilustrar esta época del año, y cada uno recibirá de premio 150 euros en vales de compra

Chechu López
03/12/2025 16:28
Thomas Borges Vega y Olivia Martínez Pego muestran los trabajos con los que ganaron sus respectivos concursos

Thomas Borges Vega, del colegio Galaxia, en la categoría de cartel, y Olivia Martínez Pego, del CEIPP de Palmeira, en la de postal, resultaron ser los ganadores de una nueva edición del Concurso Escolar de Deseño de Cartel e Postal de Nadal de Ribeira, que contó con la participación de medio millas de niños de los centros educativos de Castiñeiras, Oleiros, Frións, Artes, Carreira, O Grupo y Bayón, además de los dos a los que pertenecen los premiados, así como de la asociación Ambar. Así lo determinó el jurado, que estuvo integrado por la concejal de Cultura, Ana Barreiro; el gestor cultural municipal, Unai González, y los artistas Fernando Yáñez y Goretti Bello, que decidió los trabajos que eran merecedores de los galardones.

La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, fue la encargada de hacerles entrega de los premios, dotado cada uno de ellos con 150 euros en vales de compra de material escolar y libros en el comercio de proximidad, además de un diploma y el hecho de ser las imágenes que ilustrarán la Navidad en Ribeira. “Os máis pequenos son os protagonistas indiscutibles destas datas e, con este concurso, acadan máis importancia, se cabe, no noso Nadal co seu talento para ilustrar o sentimento ribeirense. Unha iniciativa na que involucramos a familias e comunidade educativa e que tamén redunda positivamente no noso comercio a través dos premios", declaró la primera edila. Por su parte, Ana Barreiro indicó que “os nenos tamén son os que nos agasallan ao conxunto da sociedade ribeirense coa súa creatividade. Eles son os nosos mellores embaixadores para felicitar as festas nestas datas".

