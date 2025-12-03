Heridas una conductora y su hija menor de edad en un aparatoso accidente en la Autovía do Barbanza, en Palmeira

Los servicios de emergencias y sanitarios liberaron a las dos ocupantes del coche siniestrado en la AG-11, a su paso por la parroquia ribeirense de Palmeira Chechu Río

Una conductora y su hija de corta edad resultaron heridas en un accidente de tráfico registrado poco antes de las doce de este mediodía en un aparatoso accidente de tráfico, consistente en una salida de vía por el margen izquierdo en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 37,500, a su paso por la parroquia de Palmeira. Al parecer, la automovilista perdió el control de su vehículo a la salida de una amplia curva hacia la derecha e impactó contra la mediana y acabó deteniéndose en el carril izquierdo.

Fueron varios particulares los que a partir de las 11.57 horas comenzaron a contactar con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido e indicaban que había personas heridas que precisaban asistencia sanitaria. Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega incluso tuvieron oportunidad de hablar con la conductora, que solicitó asistencia médica para ella y para otra persona.

Con la información facilitada, desde el 112 Galicia se dio traslado de dicho siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), a la Policía Local, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos, todos ellos de Ribeira, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

Inmovilización

Debido a que la madre y la hija quedaron atrapadas en el interior del coche, los profesionales de emergencias y técnicos sanitarios procedieron a liberarlas, las inmovilizaron con collarín y a la pequeña incluso en colchón de vacío, para seguidamente proceder al traslado de ambas en el vehículo asistencial del 061 hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

La Policía Local y el GAEM señalizaron con las rotativas de sus vehículos el accidente para que el resto de conductores aminorasen la velocidad de sus vehículos debido al riesgo que suponía el automóvil siniestrado en medio de la calzada, además de la presencia de los medios de seguridad, emergencias y sanitarios, aunque en muchas de las ocasiones no lo consiguieron. La circulación se redujo en ese tramo al carril derecho que estaba libre. La patrulla compostelana de la Guardia Civil de Tráfico se encarga de instruir el atestado.