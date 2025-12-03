El mercadillo ambulante semanal de Ribeira se celebrará este sábado pese a la festividad de la Constitución, y también abrirá su plaza de abastos

El mercadillo ambulante semanal de Ribeira se desarrollará este próximo sábado de manera habitual pese a ser una jornada festiva

El Ayuntamiento de Ribeira hizo pública ayer la adopción de la decisión de que este próximo sábado, día 6 de diciembre, festividad de la Constitución Española, se celebrará el tradicional mercadillo ambulante semanal, como ya ocurrió otras veces, pese a no tratarse de una jornada laborable, pues con ello se trata de que los vendedores aprovechen una jornada que suele atraer a mucha gente hasta la ciudad para aumentar su facturación. Igualmente, desde la Administración local ribeirense indicó que también abrirá sus puertas la plaza de abastos. Y, por último, precisó que el desarrollo de la actividad en ambos casos será la habitual.