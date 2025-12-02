Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La Policía Local de Ribeira celebró su tradicional comida de Navidad en el restaurante ‘Casa Vilas’, en el lugar de Bretal

Una veintena de personas, acompañadas de la alcaldes, María Sampedro, asistieron a ese evento gastronómico en el que brindaron por un próspero 2026, para que se cumplan sus deseos de mejoras

Chechu López
02/12/2025 07:00
Los asistentes a la comida de Navidad de la Policía Local de Ribeira en el restaurante 'Casa Vilas' se hicieron una foto de familia durante la sobremesa
Los asistentes a la comida de Navidad de la Policía Local de Ribeira en el restaurante 'Casa Vilas' se hicieron una foto de familia durante la sobremesa
Una veintena de personas asistieron el pasado viernes en el restaurante ‘Casa Vilas’, en el lugar de Bretal, de la parroquia ribeirense de Olveira, a la tradicional comida de Navidad de la Policía Local de Ribeira, y que contaron con la participación de profesionales jubilados que pertenecieron al cuerpo e incluso auxiliares que lo refuerzan.

En ese evento gastronómico, los agentes municipales, encabezados por su jefe, José Manuel Bretal Laranga, estuvieron acompañados de la alcaldesa, María Sampedro Fernández, que es la máxima responsable de dicho cuerpo al mantener entre sus competencias la correspondiente con Seguridade Cidadá. 

En el momento de los brindis, los participantes en ese evento gastronómico se transmitieron los mejores deseos para el próximo año 2026, que esperan que sea muy próspero para la plantilla del cuerpo policial al que pertenecen y se cumplan todos sus deseos de mejoras en el ejercicio de sus funciones.

