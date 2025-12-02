El BNG ribeirense inicia esta tarde en Corrubedo una rueda de actos para intensificar su diálogo con los vecinos de las parroquias

Responsables del BNG de Ribeira dieron a conocer el calendario de reuniones que mantendrán en las parroquia en diciembre

El Bloque Nacionalista Galego de Ribeira iniciará a las siete y media de esta tarde en la Casa do Mar de Corrubedo una rueda de reuniones en las parroquias para intensificar el diálogo directo con los vecinos, explicar el trabajo desarrollado durante los casi dos años y medio en el gobierno y presentar los proyectos e inversiones “que quedaron planificados e orzamentados para os vindeiros meses”.

El portavoz municipal y el responsable local de la formación frentista, Luis Pérez y Rafael Pazos, respectivamente, indicaron que este proceso servirá también para recoger de primera mano las propuestas, sugerencias e inquietudes vecinales de cada lugar. Aclararon que el calendario de encuentros ya estaba diseñado por el BNG antes de la moción de censura, “como parte dun modelo de xestión baseado na transparencia, na planificación e na participación activa da comunidade” y que “dar continuidade a este proceso é fundamental para garantir que todas as parroquias teñan voz propia e que as súas necesidades sexan atendidas con rigor e visión de futuro”.

Pérez Barral quiso recordar que “neste tempo avanzouse en múltiples ámbitos, especialmente na dotación de servizos básicos nas parroquias, chegando á cantidade de 5,5 millóns de euros en tan só dous anos e medio para pavimentacións, dotación de auga potable e saneamento". Por ello, dijo que quieren explicar con detalle, para que los vecinos "saiban o que se fixo, o que se deixou encamiñado e cara onde queremos seguir avanzando”. El edil incidió en que esta iniciativa responde al compromiso adquirido con los vecinos "de manter unha relación directa, aberta e facer unha oposición construtiva".

Balance detallado

Así, el BNG anunció que en esos encuentros presentará un balance detallado de las actuaciones realizadas en los cerca de dos años y medio de tripartito, así como de los proyectos ya redactados y que cuentan con recursos para desarrollarse a lo largo de los próximos meses. “Deixamos proxectos por valor de 1,4 millóns de euros destinados ás parroquias que van permitir mellorar a calidade de vida da poboación, xa que con eles se financiarán servizos básicos como os que mencionamos e son actuacións que nos demandou a veciñanza”, argumentó Pérez Barral.

La organización nacionalista también abrirá un espacio de diálogo para que los asistentes puedan exponer sus necesidades, prioridades y preocupaciones. Desde su grupo municipal destacan que "Ribeira precisa unha planificación seria e a longo prazo, e que os proxectos comezados non deben quedar interrompidos". “Temos a responsabilidade de explicar con claridade o traballo feito e de seguir escoitando á xente, porque a participación cidadá non é un eslogan, senón unha forma de gobernar”, subrayaron desde el BNG ribeirense.

Además del primer encuentro de hoy en Corrubedo, están programados a lo largo del presente mes otros, a la misma hora (19.30), en la Casa do Mar de Palmeira para el martes 9, en el centro social de Carreira para el martes 16 y al día siguiente en la sede de la Cofradía de Pescadores de Carreira y Aguiño. Respecto a las demás reuniones, el BNG de Ribeira indica que se desarrollarán después de las vacaciones de Navidad y que, llegado el momento, las difundirá a través de sus canales oficiales.