El Ayuntamiento de Ribeira premiará las decoraciones de Navidad de fachadas, balcones y jardines, así como de los negocios comerciales y hosteleros

Las concejalas de Cultura y de Promoción Económica, Ana Barreiro y Carmen Pérez, presentaron el cartel de los certámenes de decoración navideñas para viviendas, comercio y hostelería

El Ayuntamiento de Ribeira convoca una nueva edición de sus concursos de embellecimiento de Navidad en las modalidades de de decoración de fachadas, balcones y jardines; decoración de comercios y escaparates; y decoración de locales hosteleros, que obtendrán como premios cestas con productos del a época valorados en 2.620 euros. La finalidad de estos certámenes pasa por alentar entre los vecinos el espíritu de estar fechas, invitándoles a que ornamenten el exterior de sus viviendas para ofrecer mayor vistosidad en las calles de la ciudad y del medio rural, además de dinamizar la participación de los sectores hostelero y comercial a través de la decoración de sus negocios de proximidad, para incentivar aún más si cabe las ventas y consumiciones en esta época del año.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, acompañada de su homóloga de Promoción Económica, Carmen Pérez, expuso que estos concursos pretenden "involucrar de xeito activo aos nosos veciños para engalanar o exterior das súa casas, complementando así a decoración luminosa que poñemos dende o Concello nas rúas. Ademais, buscamos a participación do noso tecido económico para tal finalidade cos seus negocios". En palabras similares se pronunció su compañera, para quien es "importante" contar con la implicación de la hostelería y comercio, tanto del centro urbano coma del medio rural, para aportar "maior espírito destas datas".

Premios convocados

En relación con la categoría de decoración de fachadas, balcones y jardines, son nueve premios los que se convocan, uno por cada parroquia, y nuevamente consistirán en cestas con productos navideños valoradas en 200 euros cada una. En cuanto a las modalidades de decoración de comercios y escaparates y de locales de hostelería, se anuncian cuatro premios consistentes, igualmente, en cestas con productos de la época y que se distribuirán en dos distinciones por categoría: dos primeiros de 250 euros y dos segundos de 160 euros. La decoración deberá estar expuestas desde el próximo 17 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026, ambos inclusive.

Desde la Administración local indicaron que, en todos los supuestos, se dispondrá hasta el 17 de diciembre para inscribirse en los certámenes, enviando el documento de participación cubierto y un máximo de tres fotografías con los domicilios engalanados. En el caso concreto de las fachadas, balcones y jardines, opcionalmente se podrá enviar también un vídeo con una duración máxima de 15 segundos, habilitándose la dirección de correo electrónico culturaefestexos@ribeira.gal. En el caso de los negocios de los sectores comercial y hostelero deberán formalizar el trámite de inscripción en el e-mail comercio@ribeira.gal o a través del envío de un mensaje al WhatsApp del número de teléfono de contacto 686 587 000, además de la ficha de participación debidamente cumplimentada. El fallo del jurado se dará a conocer en el transcurso de la última semana del presente mes.