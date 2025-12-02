Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El Ayuntamiento de Ribeira confirma que ya concluyó la compra de las parcelas para el polígono industrial de Pedras Vermellas

La alcaldesa indicó que, tal y como ya anunció en el pleno ordinario de noviembre, en los últimos días del pasado mes, se pudieron adquirir dos fincas que permanecían al municipio de A Pobra

Chechu López
02/12/2025 16:00
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira
Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Ayuntamiento ribeirense culminó el proceso de adquisición de las parcelas que estaban pendientes para poder desarrollar el futuro polígono industrial de Pedras Vermellas. Así lo indicaron desde el Gobierno local, que precisan que este proceso concluyó a finales de la semana pasada con la compra por 39.754 euros de dos fincas afectadas por la proyectada superficie empresarial y que están situadas en el vecino municipio de A Pobra.

La alcaldesa, María Sampedro, destacó que "cumprimos co noso compromiso de que os terreos quedasen comprados no mes de novembro. Isto supón un paso máis cara a materialización do futuro polígono industrial, que posibilitará que medre o noso tecido empresarial e, en consecuencia, a economía local”. Igualmente, la primera edila expresó su creencia de que “é unha boa nova para o conxunto da cidadanía e chegamos a este punto mediante un acordo cos propietarios das parcelas afectadas”, e incidió en que “en pouco máis dun mes e medio de funcionamento deste novo goberno municipal, conseguimos resolver unha situación pendente durante máis de dous anos".

El proyecto de ampliación del terreno industrial que precisa y demanda Ribeira se erige, en palabras de la mandataria local, "como unha das nosas prioridades, pois consideramos que é preciso acelerar o proceso para que pase do papel á realidade. Agora poñeremos todo o noso empeño para buscar vías de financiación que permitan executar esta ansiada aspiración”.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Cartel promocional de la actividad

Recogen la toponimia tradicional de A Illa en una guía que se presentará este viernes en el Museo
Redacción
Con esta campaña se busca reactivar e incentivar la compra en los comercios locales

Caldas y la CCA reparten más de 300 vales en su campaña de comercio y esperan seguir sumando
Fátima Pérez
Una de las charlas impartidas en un colegio de Sanxenxo

Sanxenxo pone en marcha la campaña "Stop Toalliñas" en los centros escolares
C. Hierro
Encendido de las luces de Navidad de Caldas este pasado viernes

Este es el programa de la Navidad en Caldas: decenas de planes y “tardebuena” incluida
Fátima Pérez