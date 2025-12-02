El Ayuntamiento de Ribeira confirma que ya concluyó la compra de las parcelas para el polígono industrial de Pedras Vermellas

Plano de los terrenos en los que se proyecta la construcción del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas, en Ribeira

El Ayuntamiento ribeirense culminó el proceso de adquisición de las parcelas que estaban pendientes para poder desarrollar el futuro polígono industrial de Pedras Vermellas. Así lo indicaron desde el Gobierno local, que precisan que este proceso concluyó a finales de la semana pasada con la compra por 39.754 euros de dos fincas afectadas por la proyectada superficie empresarial y que están situadas en el vecino municipio de A Pobra.

La alcaldesa, María Sampedro, destacó que "cumprimos co noso compromiso de que os terreos quedasen comprados no mes de novembro. Isto supón un paso máis cara a materialización do futuro polígono industrial, que posibilitará que medre o noso tecido empresarial e, en consecuencia, a economía local”. Igualmente, la primera edila expresó su creencia de que “é unha boa nova para o conxunto da cidadanía e chegamos a este punto mediante un acordo cos propietarios das parcelas afectadas”, e incidió en que “en pouco máis dun mes e medio de funcionamento deste novo goberno municipal, conseguimos resolver unha situación pendente durante máis de dous anos".

El proyecto de ampliación del terreno industrial que precisa y demanda Ribeira se erige, en palabras de la mandataria local, "como unha das nosas prioridades, pois consideramos que é preciso acelerar o proceso para que pase do papel á realidade. Agora poñeremos todo o noso empeño para buscar vías de financiación que permitan executar esta ansiada aspiración”.