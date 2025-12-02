Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Aprobado por el pleno municipal de Ribeira el traspaso al Sergas de la Unidade de Coindutas Aditivas y de su personal adscrito

Pese a que también se acordó el desestimiento de la solicitud de adscripción al Ayuntamiento del inmueble que alberga dicho servicio, se planteó que, por su excelente ubicación, se le busque otro uso

Chechu López
02/12/2025 06:25
El pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad el traspaso de la UCA al Sergas
El pleno de la corporación municipal aprobó por unanimidad el traspaso de la UCA al Sergas
La corporación municipal de Ribeira aprobó por unanimidad en un pleno extraordinario y urgente el traspaso de la Unidade de Condutas Aditivas (UCA), su personal y equipamientos materiales afectos a la atención sanitaria que presta a la comunidad autónoma de Galicia, concretamente al Sergas, que surtirá efectos a partir do 1 de enero de 2026. También se acordó el desestimiento de la solicitud de adscripción al Ayuntamiento del inmueble que alberga dicho servicio y que pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social. Pese a esto último, durante la sesión se planteó que no se descarte la posibilidad de que, debido a su excelente ubicación, se le pueda buscar otro uso al mismo, como el que se planteó para ampliar el CIFP Coroso, para que siga creciendo con nuevos ciclos formativos.

La Unidade de Condutas Aditivas, que anteriormente se denominaba Unidade Asistencial de Drogodependencias (UAD), es un servicio que durante las tres décadas que lleva en funcionamiento atendió a más de 3.000 usuarios de Ribeira y de localidades de su entorno. La alcaldesa, María Sampedro, destacó la "satisfacción e orgullo" que sienten sobre esta prestación, algo que incidió en que se debe a la "implicación e profesionalidade" de sus trabajadores, y subrayó que "acabou converténdose nunha familia". Y recordó que la Xunta pretende que esa unidad forme parte del proyectado nuevo centro de salud para la ciudad.

Durante su intervención, la primera edila indicó que se facilitó a la Consellería de Sanidade ol convenio entre la Administración local y la asociación Renacer con relación a la asesora jurídica que presta servicio, así como la existencia del puesto de auxiliar administrativo cuyo titular expresó que quiere formar parte del cuadro de personal municipal, por lo que se plantea que la personas que lo está sustituyendo en esa plaza sea tenida en cuenta para su incorporación al Sergas. La decisión adoptada también redunda en la media docena de contratos suscritos, tales como de la alarma, telefonía, electricidad, limpieza, ascensor y fotocopiadora.

Hecho histórico

Todos los grupos municipales coincidieron en señalar que este traspaso al Sergas de una competencia que le es propia es una buena noticia muy esperada y que el acuerdo adoptado es un hecho histórico para Ribeira. El que más se detuvo en defender su postura fue el BNG, cuyo portavoz, Luis Pérez, recordó que el costo anual de una unidad como la UCA se aproxima a los 600.000 euros para prestar un servicio sanitario que es comarcal que no es propio de una Administración local, y que su traspaso integración en el sistema público “é unha cuestión de responsabilidade e de sentido común”, pero reprochó que llega con décadas de retraso.

O BNG también refirió el "papel exemplar" de la UCA de Ribeira y que, además de la atención sanitaria que presta, desarrolla proyectos de rehabilitación e reinserción social como el taller de madera, con tareas de restauración en Sálvora, mantenimiento de mobiliario urbano y de los colegios o su colaboración en la instalación de belenes municipales de Ribeira y Aguiño. “Falamos dun servizo que salva vidas e que devolve dignidade ás persoas que están a loitar contra unha adición”, destacou Pérez Barral. 

Por otro lado, la formación frentista reclamó que se recupere y execute el proyecto de construcción de un edificio específico para salud mental y para la UCA junto al Hospital do Barbanza, que la Xunta de Galicia adjudicó por un millón de euros a una empresa en 2010 y que posteriormente canceló e indemnizó a esa empresa, dejando a la comarca sin esa infraestructura esencial. Y reclamó que se mejoren los recursos de la UCA y que se garantice una atención pública y digna para los barbanzanos.

