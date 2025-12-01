Las ‘Contadas de Humor’ de Aguiño recaudan en sus tres funciones celebradas casi 660 euros a beneficio de los niños con cáncer

La entrega simbólica del cheque a integrantes de Asanog se hizo tras la última función de Quico Cadaval Cedida

La asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño recaudó con las donaciones de los 400 asistentes a las tres funciones de su Ciclo de 'Contadas de Humor' casi 660 euros, que se le entregarán íntegramente por transferencia bancaria a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog).

Desde la entidad organizadora precisaron que en el cheque simbólico se figura la cantidad de 600 euros debido a que hasta este sábado habían recaudado 400 euros en las dos primeras funciones celebradas -una tercera se tuvo al inundarse el salón de actos de la Casa do Mar de Aguiño-, y decidió asumir el resto para dar una cantidad redonda, como ya hizo en anteriores ocasiones, pero siempre con el compromiso de entregar íntegra la recaudación.

“No día de antonte, a afluencia foi masiva, con 150 asistentes, que entregaron moitos donativos, polo que finalmente a cantidade total recadada, e que se entregará a Asanog será de case 660 euros”. E indica que se trató de una cifra record a pesar de que la mayor recaudación -750 euros- se alcanzó el año pasado, pero esa vez se celebraron cuatro espectáculos, frente a los tres de ahora.

La asociación impulsora de la actividad expresó “a nosa ledicia” al entregar este sábado, tras la actuación de Quico Cadaval, la totalidad de los donativos obtenidos entre el público. Y anunció que la “contada de humor” de María da Pontragha, que se tuvo que suspender, ya tiene nueva fecha y será el 17 de enero en el mismo lugar e hora, es decir, en el salón de actos de la Casa do Mar aguiñense y a partir de las ocho y cuarto de la tarde.