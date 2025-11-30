Mi cuenta

Ribeira

La comunidad mauritana de Ribeira comparte con los vecinos de la capital barbanzana el 65º aniversario de la independencia del país africano

Durante la celebración tuvo lugar una comida de confraternidad y una degustación de dulces, a la que estuvieron invitados los vecinos de la capital barbanzana, y hubo exposiciones y música tradicional

Chechu López
30/11/2025 08:40
El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parque de niños de diferentes edades
El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parque de niños de diferentes edades
Chechu Río
La carpa municipal multiusos albergó desde las cuatro de la tarde de ayer hasta la pasada medianoche la celebración del Día Nacional de Mauritania en Ribeira, organizado por la Asociación Cultural e Social Hermanos Españoles Mauritanos, que preside Dedde Salem Ahmfd Dedde, y con la que se celebró el 65º aniversario de la independencia del país del noroeste de África. 

Durante la celebración tuvo lugar una comida de confraternidad, así como una degustación de dulces, a la que estuvieron invitados todos los vecinos de la capital barbanzana. También hubo exposiciones y música tradicional, así como una lectura para dar a conocer la situación de Mauritania. En el evento se contó con la intervención del presidente de la referida entidad impulsora, y de la alcaldesa ribeirense, María Sampedro Fernández.

Además, se contó con la asistencia de otros representantes de la corporación municipal, entre los que se encontraban el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño de Bricio, y el concejal de Medio Ambiente e Iluminación Pública, Víctor Reiriz Lampón, y también los ediles nacionalistas Luis Pérez Barral, Cruz Rivadulla Márquez y Genoveva Betanzos Fernández, así como representantes de otras entidades, como Cáritas, Manos Unidas y Cruz Roja.

El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parte de niños
El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parte de niños
Chechu Río
Representantes municipales y de diversas entidades sociales de la capital barbanzana asistieron a la celebración del Día Nacional de Mauritania en Ribeira
Representantes municipales y de diversas entidades sociales de la capital barbanzana asistieron a la celebración del Día Nacional de Mauritania en Ribeira
Chechu Río
El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parte de niños
El evento incluyó la interpretación de canciones tradicionales por parte de niños
Chechu Río
La celebración del Día Nacional de Mauritania en Ribeira se desarrolló en la carpa municipal multiusos
La celebración del Día Nacional de Mauritania en Ribeira se desarrolló en la carpa municipal multiusos
Chechu Río
