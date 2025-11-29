Trasladado en ambulancia al Hospital do Barbanza un trabajador que resultó herido en un accidente laboral en una fábrica de Ribeira

Una ambulancias asistencial del 061 trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un hombre de mediana edad fue trasladado pasadas las dos de la tarde de ayer en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Hospital do Barbanza tras resultar herido en un accidente laboral registrado en una fábrica ubicada en el lugar de Couso, en la parroquia ribeirense de Aguiño. Fue en torno a las 14.00 horas cuando se recibió una alerta en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia en el que se comunicaba que un empleado de esa empresa había sufrido una caída de altura y que se encontraba en un lugar de difícil acceso, además de que la víctima estaba inconsciente o había perdido el conocimiento.

Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a los referidos servicios sanitarios, así como a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Nacional. Cuando esos equipos llegaron al lugar del aviso comprobaron que la caída se había producido a ras de suelo cuando el trabajador iba por un paso situado entre unos silos y una pared, y que al caer sufrió una herida en un codo, pero que ya había recuperado la consciencia.