Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Técnicos de Enfermería del Hospital do Barbanza se concentran para reclamar su reclasificación profesional para pasar a ser del grupo C1

Recordaron que en el 2022 se apoyó esa reivindicación en el Estatuto Marco, pues se reclama desde hace décadas, pero advierten que dicho proceso de implementación se encuentra estancado

Chechu López
29/11/2025 06:55
Técnicos de Enfermería se concentraron ante la puerta principal de entrada al Hospital do Barbanza para reivindicar su reclasificación profesional como grupo C1
Técnicos de Enfermería se concentraron ante la puerta principal de entrada al Hospital do Barbanza para reivindicar su reclasificación profesional como grupo C1
Chechu Río
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Técnicos de Enfermería del Hospital do Barbanza se concentraron en la entrada de dicho complejo asistencial, al igual que lo hicieron de manera simultánea sus compañeros en otros centros similares del resto de Galicia,para reivindicar la reclasificación profesional y puedan ascender al grupo C1, y que sostienen que les corresponde legalmente. 

Los movilizados señalaron que la reclasificación de los Técnicos de Enfermería supone demandar y ascender al grupo C1 para técnicos medio y el B para los técnicos superiores, lo implicaría un reconocimiento de sus funciones. 

Recordaron que en el año 2022 se apoyó dicha reivindicación en el Estatuto Marco, pues se trata de algo que se reclama desde hace décadas, pero advierten que dicho proceso de implementación se encuentra estancado, por eso el sindicato de técnicos de Enfermería SAE convocó los paro y no descarta seguir movilizándose para hacer visibles sus reivindicaciones.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El Inelsa Asmubal vuelve al Pabellón de Coirón

El Asmubal Meaño busca su tercera victoria consecutiva ante el Perdoma
María Caldas
Una ambulancias asistencial del 061 trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Trasladado en ambulancia al Hospital do Barbanza un trabajador que resultó herido en un accidente laboral en una fábrica de Ribeira
Chechu López
Blanca Manivesa defiende un balón en el Sara Gómez

El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Pontevedra para visitar a un Arxil en horas bajas
María Caldas
La inteligencia artificial se perfila como un apoyo que proporciona una solución ágil, innovadora y necesaria para impulsar un sistema judicial saturado

IA y tribunales: eficiencia tecnológica frente a sensibilidad humana
Patricia Ayudes