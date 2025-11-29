Técnicos de Enfermería del Hospital do Barbanza se concentran para reclamar su reclasificación profesional para pasar a ser del grupo C1

Técnicos de Enfermería se concentraron ante la puerta principal de entrada al Hospital do Barbanza para reivindicar su reclasificación profesional como grupo C1 Chechu Río

Técnicos de Enfermería del Hospital do Barbanza se concentraron en la entrada de dicho complejo asistencial, al igual que lo hicieron de manera simultánea sus compañeros en otros centros similares del resto de Galicia,para reivindicar la reclasificación profesional y puedan ascender al grupo C1, y que sostienen que les corresponde legalmente.

Los movilizados señalaron que la reclasificación de los Técnicos de Enfermería supone demandar y ascender al grupo C1 para técnicos medio y el B para los técnicos superiores, lo implicaría un reconocimiento de sus funciones.

Recordaron que en el año 2022 se apoyó dicha reivindicación en el Estatuto Marco, pues se trata de algo que se reclama desde hace décadas, pero advierten que dicho proceso de implementación se encuentra estancado, por eso el sindicato de técnicos de Enfermería SAE convocó los paro y no descarta seguir movilizándose para hacer visibles sus reivindicaciones.