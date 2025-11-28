Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Unos 160 alumnos de los colegios de Frións, Artes y Castiñeiras visitan el patrullero 'Tabarca' durante su escala en el muelle de Ribeira

Tres representantes del Gobierno local también acudieron hasta el navío para  conocerlo y la labor que desarrolla, temniendo como guía al comandante José Enrique Delgado Gómez 

Chechu López
28/11/2025 16:05
Vicente Mariño, Juana Brión y Fernando Abraldes visitaron el patrullero 'Tabarca' de La Armada Española con el comandante José Enrique Delgado de guía
El patrullero ‘Tabarca’ de La Armada Española está haciendo escala hasta mañana en el muelle de Ribeira y en la jornada de hoy recibió la visita de unos 160 escolares de los colegios de Frións, Artes y Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras para conocer el buque de la mano de su tripulación durante la patrulla de vigilancia y seguridad que está realizando en aguas del litoral gallego en estos últimos días de noviembre. 

Hasta la embarcación también se acercaron el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, y los concejales de Educación y de Mar, Juana Brión y Fernando Abraldes, para conocer de cerca el navío y la labor que desarrolla con el comandante José Enrique Delgado Gómez de guía. 

La estancia en el puerto de la capital barbanzana se enmarca en la serie de paradas que realiza el patrullero ‘Tabarca’ por ese tipo de instalaciones para posibilitar que la ciudadanía haga un recorrido por el mismo y conocer su equipamiento y capacidades, además de su dotación y forma de vida a bordo.

