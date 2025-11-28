Ribeira se mete de lleno en la Navidad con la apertura de la pista de hielo y el encendido de la iluminación decorativa en la zona comercial

El encendido de iluminación navideña en Ribeira se hizo en el centro de la ciudad para favorecer a la zona comercial coincidiendo con el 'Black Friday Chechu Río

Aunque falta menos de un mes para que empiecen a llegar los días grandes de la Navidad, desde la tarde de ayer Ribeira se ha metido de lleno de manera anticipada en esta época tan entrañable y deseada por los más pequeños. Y lo hizo con dos eventos que son muy esperados, empezando por la apertura en el Malecón de la pista de hielo de 350 metros cuadrados -un 30% superior a la que funcionó hace doce meses-, en la que ya empezaron a patinar varias decenas de personas, entre las que se incluyó la alcaldesa, María Sampedro, que se desplazó con los patines con cuchillas e incluso ayudó a algunos niños que tenían dificultades

La apertura de la pista de hielo ya animó a decenas de personas a patinar, entre las que se incluyó a la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro Chechu Río

En la inauguración de esta instalación no faltaron el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, que es la entidad impulsora, junto con la empresa local Grupo Fercosti con su gerente al frente, José Antonio Fernández, y otras autoridades. También hubo representantes de diferentes entidades en el acto de encendido de la iluminación decorativa navideña que tuvo lugar en la Praza do Concello, que preside una campana gigante con mucho lucerío, y que se hizo coincidir con el ‘Black Friday’ para apoyar al comercio local.

Protagonismo

Pese a ello, los auténticos protagonistas del evento fueron los más pequeños de la casa, que se encargaron, incluso por duplicado, de pulsar el botón para que el alumbrado de Navidad empezase a lucir. Luego se procedió en esa misma plaza al encendido del belén municipal, en el que una vez más la búsqueda de ‘cagón’ fue un reto. Tampoco faltó la animación con el espectáculo itinerante ‘A luz do Camiño’ de Troula, la música de la charanga BB+ y se repartió, hasta que se agotaron las existencias, chocolate con churros a los asistentes, que les vino muy bien para entrar en calor dadas las bajas temperaturas que se registraron a última hora dle día.

Troula Animación ofreció el espectáculo itinerante 'A luz do Camiño', al que siguió la actuación de la charanga BB+ Chechu Río

Un techo lumínico ya luce en buena parte de la céntrica Avenida Rosalía de Castro de Ribeira Chechu Río