Diario de Arousa

Ribeira

Más de 7.000 vecinos de Ribeira no tienen un médico asignado al seguir sin cubrirse las vacantes desde hace meses

La Plataforma por la Sanidad Pública de O Barbanza dice que para garantizar que los profesionales sanitarios no marchen es preciso reforzar equipos y mejor organización asistencial y de más calidad

Chechu López
28/11/2025 08:25
Pilar Millet, portavoz de los vecinos que se concentran cada jueves ante el centro de salud de Ribeira, dio lectura a un manifiesto para demandar mejoras
Chechu Río
Más de 7.000 vecinos de Ribeira no tienen un médico asignado al seguir sin cubrirse las vacantes desde hace meses, que en la jornada de ayer era de media decena de facultativos. Así se dio a conocer  con motivo de una nueva concentración que, convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, se desarrolló al mediodía y por espacio de varios minutos delante de la puerta de entrada al centro de salud de Santa Uxía.

Pilar Millet, portavoz de los participantes en dicha movilización hizo referencia a que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño dijo esta semana "que tiña os deberes feitos, pero se así fose estariamos falando dun incremento de médicos". Por ello, reclamó mejorar laborales para esos trabajadores, incrementar la oferta laboral del sistema gallego de salud y atender las demandas de los profesionales de la Sanidad. Agregó que lo que demandan los profesionales sanitarios para garantizar que no tengan que marchar pasa por reforzar equipos y una mejor organización asistencial y de mayor calidad.

Sin incentivos

Respecto a los nuevos graduados indicó que no eligen Medicina de Familia debido a que durante sus prácticas observan consultas saturadas, tiempos ajustados y una elevada carga burocrática. Dijo que a ello se suma, ante la medida adaptada por la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza en relación al cribado de solicitudes de ecografías realizadas por los facultativos de Atención Primaria, que haya 11.105 pacientes pendientes de hacer esa prueba.

Millet también hizo un llamamiento para que se tomen medidas en la atención de la salud mental, pues hay pacientes que esperan más de un año por una consulta "e iso non se pode permitir", por lo que demandó más profesionales. Por último, consideró una "falta de respecto" que el conselleiro de Sanidade se haya reunido con representantes de empresarios de la comarca "e non o faga cos cidadáns despois de ter pedido que nos reciba", concluyó la portavoz vecinal.

