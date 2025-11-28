Mi cuenta

Ribeira

La Audiencia Provincial absuelve a un acusado de intentar matar en abril de 2022 a otra persona en edificio okupa de Abesadas, en Ribeira

El tribunal entiende que las lesiones eran susceptibles de causarle la muerte y supusieron un riesgo vital grave, pero no hay pruebas directas ni indiciarias para desvirtuar la presunción de inocencia

Chechu López
28/11/2025 14:25
El juicio se celebró el pasado 23 de julio en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
Chechu Río
La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a un acusado de intentar matar a un hombre en el interior de un edificio de Ribeira en abril de 2022. El tribunal entiende probado que la víctima recibió “un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente” y que las lesiones que sufrió “eran potencialmente susceptibles de causarle la muerte y supusieron un riesgo vital grave”.

Sin embargo, concluye que no existen pruebas directas ni indiciarias suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Los magistrados explican en la resolución que la declaración de la víctima, aunque fue considerada prueba de cargo, mostró inconsistencias y falta de persistencia en la identificación del agresor, lo que afectó su credibilidad.

Además, según consta en la sentencia, no se encontraron pruebas indiciarias concluyentes, como ADN o grabaciones de cámaras de seguridad, que vincularan al acusado con el hecho delictivo. Por ello, los magistrados absuelven al sospechoso del delito de homicidio en grado de tentativa del que estaba acusado. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

