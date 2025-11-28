La Asociación de Empresarios de Ribeira repartirá en cinco sorteos de su campaña de Navidad un total de 6.000 euros en vales de compra

La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal Chechu Río

La Asociación de Empresarios de Ribeira repartirá 6.000 euros en vales de compra en una nueva edición de su tradicional campaña de Navidad, que en esta ocasión se desarrollará del 1 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, y podrán participar todos los mayores de edad que realicen sus compras o consumiciones en cualquiera de los negocios adheridos a la iniciativa.

Según desveló su presidente, Francisco Martínez, este año regresa con novedades ideadas para hacerla “máis dinámica, sostible e próxima á veciñanza”. Para evitar el gasto en papel, las habituales rifas se sustituyen por el registro de los tickets de compra o consumo en la página web de la patronal, suponiendo cada uno de ellos una participación para cada sorteo, debiendo conservarse el ticket original como justificante.

Reparto

Se realizarán un total de cinco sorteos, a razón de uno cada semana, concretamente los días 9, 15, 22 y 29 de diciembre, y los premios en cada uno de ellos serán por un importe total de 1.000 euros, repartidos en un vale de 200 euros, tres vales de 100 euros, 10 vales de 50 euros y 10 entradas dobles gratuitas para la pista de hielo; mientras que el 7 de enero se efectuará un último sorteo en el que el número de premios será el doble, es decir que el importe total se eleva a 2.000 euros, repartidos en dos vales de 200 euros, seis vales de 100 euros y 20 vales de 50 euros. “Ao repartir os premios semanalmente, os cartos reinvertiranse directamente nos comercios locales, fomentando o consumo no noso municipio durante o Nadal”, precisó Martínez Gude.

El presidente de la AER informó que se repartirán 10.000 tickets de parking para que todos los clientes puedan aparcar sin problema mientras realizan sus compras. Y este año, continuando con la colaboración iniciada con Cáritas, la patronal le entregará una aportación de 100 euros en cada una de las cuatro semanas de diciembre para fomentar la compra en el comercio local y, además, reforzar el espíritu solidario de la Navidad.

Apoyo municipal

A Martínez Gude le acompañó durante la presentación de la campaña navideña de la patronal local la alcaldesa, María Sampedro, quien recordó que hoy, coincidiendo con el ‘Black Friday’, el Ayuntamiento contribuirá a apoyar a los negocios de la capital barbanzana con el encendido de la iluminación navideña en el centro comercial de la ciudad, además del descubrimiento y encendido del belén municipal en la Praza do Concello, junto con un grupo de animación para llevar más ilusión en la entrada de la época navideña por parte de los más pequeños de la casa, a lo que se suma la apertura de la pista de hielo que trae la patronal con la implicación del Grupo Fercosti.

La primera edila manifestó que "foi complicado chegar a este día coa situación de tiñamos cando chegamos ao goberno para que o centro comercial da cidade estea hoxe iluminado". En este sentido, expresó su agradecimiento a los departamentos de Cultura, Festexos y Contratación por el trabajo realizado para que hoy se pueda hacer el encendido simbólico del alumbrado decorativo, "e a partir de aí, quero mandarlle unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, pois non imos parar xa que no resto dos días imos ir iluminando o resto do centro urbano e as parroquias. Agardamos que na ponte de decembro quede practicamente todo colocado como o resto da decoración e motivos navideños que imos colocar nos vindeiros días, así como o belén eléctrico de Aguiño".