Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Asociación de Empresarios de Ribeira repartirá en cinco sorteos de su campaña de Navidad un total de 6.000 euros en vales de compra

La patronal local realizará una aportación solidaria semanal de 100 euros a Cáritas para fomentar las compras y reforzar el espíritu de esta época del año

Chechu López
28/11/2025 07:40
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal
Chechu Río
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La Asociación de Empresarios de Ribeira repartirá 6.000 euros en vales de compra en una nueva edición de su tradicional campaña de Navidad, que en esta ocasión se desarrollará del 1 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, y podrán participar todos los mayores de edad que realicen sus compras o consumiciones en cualquiera de los negocios adheridos a la iniciativa. 

Según desveló su presidente, Francisco Martínez, este año regresa con novedades ideadas para hacerla “máis dinámica, sostible e próxima á veciñanza”. Para evitar el gasto en papel, las habituales rifas se sustituyen por el registro de los tickets de compra o consumo en la página web de la patronal, suponiendo cada uno de ellos una participación para cada sorteo, debiendo conservarse el ticket original como justificante. 

Reparto

Se realizarán un total de cinco sorteos, a razón de uno cada semana, concretamente los días 9, 15, 22 y 29 de diciembre, y los premios en cada uno de ellos serán por un importe total de 1.000 euros, repartidos en un vale de 200 euros, tres vales de 100 euros, 10 vales de 50 euros y 10 entradas dobles gratuitas para la pista de hielo; mientras que el 7 de enero se efectuará un último sorteo en el que el número de premios será el doble, es decir que el importe total se eleva a 2.000 euros, repartidos en dos vales de 200 euros, seis vales de 100 euros y 20 vales de 50 euros. “Ao repartir os premios semanalmente, os cartos reinvertiranse directamente nos comercios locales, fomentando o consumo no noso municipio durante o Nadal”, precisó Martínez Gude. 

El presidente de la AER informó que se repartirán 10.000 tickets de parking para que todos los clientes puedan aparcar sin problema mientras realizan sus compras. Y este año, continuando con la colaboración iniciada con Cáritas, la patronal le entregará una aportación de 100 euros en cada una de las cuatro semanas de diciembre para fomentar la compra en el comercio local y, además, reforzar el espíritu solidario de la Navidad.

Apoyo municipal

A Martínez Gude le acompañó durante la presentación de la campaña navideña de la patronal local la alcaldesa, María Sampedro, quien recordó que hoy, coincidiendo con el ‘Black Friday’, el Ayuntamiento contribuirá a apoyar a los negocios de la capital barbanzana con el encendido de la iluminación navideña en el centro comercial de la ciudad, además del descubrimiento y encendido del belén municipal en la Praza do Concello, junto con un grupo de animación para llevar más ilusión en la entrada de la época navideña por parte de los más pequeños de la casa, a lo que se suma la apertura de la pista de hielo que trae la patronal con la implicación del Grupo Fercosti. 

La primera edila manifestó que "foi complicado chegar a este día coa situación de tiñamos cando chegamos ao goberno para que o centro comercial da cidade estea hoxe iluminado". En este sentido, expresó su agradecimiento a los departamentos de Cultura, Festexos y Contratación por el trabajo realizado para que hoy se pueda hacer el encendido simbólico del alumbrado decorativo, "e a partir de aí, quero mandarlle unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza, pois non imos parar xa que no resto dos días imos ir iluminando o resto do centro urbano e as parroquias. Agardamos que na ponte de decembro quede practicamente todo colocado como o resto da decoración e motivos navideños que imos colocar nos vindeiros días, así como o belén eléctrico de Aguiño".

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Andaina contra la Variante Oeste el pasado mes de octubre

Caldas saldrá mañana a las calles en la que será la mayor protesta contra la Variante
Fátima Pérez
Pilar Millet, portavoz de los vecinos que se concentran cada jueves ante el centro de salud de Ribeira, dio lectura a un manifiesto para demandar mejoras

Más de 7.000 vecinos de Ribeira no tienen un médico asignado al seguir sin cubrirse las vacantes desde hace meses
Chechu López
Un Ford Ka sufrió algunos daños a consecuencia del impacto con el ciclomotor que pilotaba un sexagenario que resultó herido

Herido un sexagenario en un accidente de tráfico entre su ciclomotor y un coche en el lugar de Xarás, en Ribeira
Chechu López
La firma de los convenios tuvo lugar en el escenario del antiguo auditorio, que temporalmente funciona de consistorio

El Gobierno español obliga al Ayuntamiento de Ribeira a devolver 1,6 millones de una subvención para fortalecer el comercio al justificar sólo el 49%
Chechu López