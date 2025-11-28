Herido un sexagenario en un accidente de tráfico entre su ciclomotor y un coche en el lugar de Xarás, en Ribeira

Un Ford Ka sufrió algunos daños a consecuencia del impacto con el ciclomotor que pilotaba un sexagenario que resultó herido Chechu Río

Un hombre de 60 años, cuya identidad responde a las iniciales J.A.R.A., resultó herido en un accidente de tráfico registrado en torno a las diez y cuarto de la mañana de ayer en la carretera de titularidad provincial DP-7301, en las inmediaciones de la conocida como rotonda del barco, en el lugar ribeirense de Xarás.

Al parecer, un Ford KA, que se encontraba estacionado cerca de la marquesina de una parada de autobuses, se incorporaba al referido vial en el momento en el que por el mismo circulaba un ciclomotor, que iba bastante pegado al margen derecho del carril y que, al acercarse al referido coche, se produjo el efecto del ángulo muerto para la conductora del automóvil y no pudo verlo al pretender acceder a la calzada.

Entonces, se produjo una colisión entre ambos vehículos y el piloto del ciclomotor cayó sobre le asfalto. Fue un particular el que a las a10.14 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que había una persona que precisaba asistencia sanitaria.

Asistencia sanitaria

Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Ribeira, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima en el lugar del accidente de circulación, lo inmovilizó y procedió a su traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisaba y le hicieran pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El 112 Galicia también movilizó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), a la Policía Local y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado por el accidente de tráfico al tratarse de un vial de su competencia.