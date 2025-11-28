Herida una mujer en un atropello en la explanada situada entre la lonja vieja y el edificio de Portos de Galicia, en Ribeira

Al lugar del atropello se movilizó una ambulancia asistencial del 061, que trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Una mujer de 62 años, cuya identidad responde a las iniciales M.P.G.P., resultó herida en un accidente de tráfico, consistente en un atropello por parte de una furgoneta Mercedes Vito, conducida por un hombre de mediana edad, V.D.M., que se registró en torno a las ocho de esta tarde en la explanada portuaria situada entre la nave de la lonja vieja y el edificio de Portos de Galicia, en Ribeira.

La víctima, que se quejaba de dolor en una pierna y, al parecer, en un brazo, fue atendida en un primer momento por personal de la lancha de salvamento marítimo ‘LS Hermes’ de la Cruz Roja, que la colocó sobre una camilla, hasta la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 procedió a inmovilizar a la peatón herida con collarín y la introdujo en un colchón de vacío, para seguidamente subirla al vehículo asistencial, en la que fue trasladada al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para recibir la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus posibles lesiones.

Fue la central del 061 la que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitarle medios de emergencias y de seguridad para que se encargaran de ese suceso. Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de los hechos a la Policía Local de Ribeira, cuyos agentes recabaron datos para la elaboración de un informe.

Igualmente fueron avisados el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que acudió con su dotación de guardia para prestar auxilio a la persona herida; a la Policía Portuaria y a los Bomberos del parque comarcal ribeirense, aunque estos últimos ya no se llegaron a desplazar por no ser necesaria su intervención al no haber atrapados.