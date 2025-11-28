Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Herida una mujer en un atropello en la explanada situada entre la lonja vieja y el edificio de Portos de Galicia, en Ribeira

La víctima, a la que auxilió en un primer momento el personal de la lancha de salvamento marítimo de Cruz Roja, fue trasladada por una ambulancia del 061 hasta el Hospital do Barbanza

Chechu López
28/11/2025 21:35
Al lugar del atropello se movilizó una ambulancia asistencial del 061, que trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Al lugar del atropello se movilizó una ambulancia asistencial del 061, que trasladó a la víctima al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza
Chechu Río
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Una mujer de 62 años, cuya identidad responde a las iniciales M.P.G.P., resultó herida en un accidente de tráfico, consistente en un atropello por parte de una furgoneta Mercedes Vito, conducida por un hombre de mediana edad, V.D.M., que se registró en torno a las ocho de esta tarde en la explanada portuaria situada entre la nave de la lonja vieja y el edificio de Portos de Galicia, en Ribeira. 

La víctima, que se quejaba de dolor en una pierna y, al parecer, en un brazo, fue atendida en un primer momento por personal de la lancha de salvamento marítimo ‘LS Hermes’ de la Cruz Roja, que la colocó sobre una camilla, hasta la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 procedió a inmovilizar a la peatón herida con collarín y la introdujo en un colchón de vacío, para seguidamente subirla al vehículo asistencial, en la que fue trasladada al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para recibir la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus posibles lesiones.

Fue la central del 061 la que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para solicitarle medios de emergencias y de seguridad para que se encargaran de ese suceso. Con la información facilitada, los gestores de ese servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de los hechos a la Policía Local de Ribeira, cuyos agentes recabaron datos para la elaboración de un informe.

Igualmente fueron avisados el Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que acudió con su dotación de guardia para prestar auxilio a la persona herida; a la Policía Portuaria y a los Bomberos del parque comarcal ribeirense, aunque estos últimos ya no se llegaron a desplazar por no ser necesaria su intervención al no haber atrapados.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Matías González Cañón, durante un Pleno

El PP de A Illa fuerza un Pleno por una supuesta filtración de sus datos personales por el gobierno
A. Louro
El ideal gallego

A Illa aplaza el iluminado del alumbrado de Navidad al viernes por la previsión de lluvia
A. Louro
Mercado meis galo corral

Meis se queda sin Feira do Galo de Corral al no regularizarse los criaderos y volverá en 2026
A. Louro
El ideal gallego

La Diputación adjudica por 880.000 euros la mejora y senda del vial Baión-András
A. Louro