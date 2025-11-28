Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El Gobierno español obliga al Ayuntamiento de Ribeira a devolver 1,6 millones de una subvención para fortalecer el comercio al justificar sólo el 49%

La alcaldesa afirmó en el último pleno que la moción de censura ya la debieron presentar ante el primer desfase en el área de Festexos de más del 230% y que su antecesor debió cesar al concejal

Chechu López
28/11/2025 07:00
La firma de los convenios tuvo lugar en el escenario del antiguo auditorio, que temporalmente funciona de consistorio
La firma de los convenios tuvo lugar en el escenario del antiguo auditorio, que temporalmente funciona de consistorio
Chechu Río
El Gobierno de España le remitió al Ayuntamiento de Ribeira una notificación para solicitarle la devolución de una subvención por importe de 1.593.000 euros para desarrollar acciones de fortalecimiento del comercio local en zona turística. Así lo dio a conocer la alcaldesa en su intervención en el tramo final del pleno extraordinario y urgente convocado para debatir y aprobar el presupuesto municipal del presente ejercicio económico de 29,75 millones, aunque subrayó que con las modificaciones y suplementos de crédito aprobados rondará los 32 millones, y que tendrá vigencia en los últimos días de 2025. María Sampedro manifestó que su antecesor, Luis Pérez, renunció a ayudas para actuaciones “porque non lle gustaban, ou non lle apetecía ou non tivo tempo e non as fixo”. 

La primera edila ribeirense, que manifestó que ya debieron de presentar la moción de censura al producirse el primer desfase de más del 230% en el área de Festexos y que Pérez Barral ya debió tomar medidas entonces cesando a su concejal delegado, concretó que el anterior regidor local “xustificou o 63,93%, polos pelos”, teniendo en cuenta que el porcentaje mínimo que había que justificar para poder recibir la subvención era del 60%, algo que Sampedro Fernández indicó que ya le advirtió en su día al anterior equipo de gobierno. Pese a ello, precisó que “o que temos é o que nos di o Goberno de España e que aquí cumprimos co 49,39% de execución do proyecto”. 

La alcaldesa, que le reprochó la falta de rigor y de gestión a su predecesor al justificar un porcentaje inferior pudiendo haberlo hecho en el 80%, 90% o 100% y que decidió no hacerlo, expresó su preocupación porque el Ayuntamiento tenga que devolver todo ese dinero. Pese a ello, se dirigió a Pérez Barral y le dijo que “non se preocupe que voume empregar a fondo e vou remover Roma con Santiago, e os técnicos desta casa estou segura que tamén, para que isto se poda subsanar” para evitar ese “burato nas contas municipais”, que se produjo, según insistió, “por non querer levar a cabo parte desa subvención, cando había que xustificar un mínimo dun 60%, e ir co freo de man posto cando xustificaron un 64%”. 

Reacción del BNG

El portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Pérez, que insistió en que no hubo motivación para la moción de censura y que interrumpió reiteradamente a la alcaldesa -se ganó dos llamadas al orden, rozando la tercera que hubiera supuesto su expulsión-, calificó el presupuesto de “pouco ambicioso” y que se llevó “sen o debido diálogo, sen participación veciñal e proxecta un retroceso na capacidade de investimento”. 

La formación frentista aprovechó para reprochar la "falta de compromiso da Xunta de Galicia con Ribeira" en comparación con otras administraciones, pues dijo que mientras el Ayuntamiento recibe 8.150.000 euros del Gobierno de España y 3,2 millones de la Diputación de A Coruña, la aportación del Ejecutivo gallego es de tres millones de euros, "pese a contar con recursos 58 veces superiores aos institución provincia". 

Pérez Barral añadió que, además de reducir fondos, la Xunta “non aporta financiamento suficiente para servizos da súa competencia”, como el SAF, que debería financiar o 100% como marca la ley y sólo aporta 12 euros por hora cuando el coste real alcanza los 21 euros, "e continúa incrementando taxas como a de Sogama, cunha suba do lixo próxima ao 9%, que xa supera 1,1 millóns de euros anuais para Ribeira". Para el BNG, estas cifras evidencian que el Gobierno autonómico “non só non apoia ao municipio, senón que o afoga economicamente”.

Convenios sociales

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ribeira firmó ayer con una decena de entidades sociales que operan en la capital barbanzana los convenios de subvenciones nominativas por importe total de 34.000 euros -3.400 euros para cada una- para financiar sus respectivos proyectos encaminados a disminuir los factores que influyen en situaciones de exclusión social o vulnerabilidad de los ribeirenses, tal y como detalló el edil de Servizos Sociais, Vicente Mariño. La alcaldesa, María Sampedro, declaró que, como Administración pública, "debemos contribuír ao desenvolvemento da acción destas entidades que constitúen unha peza angular na nosa sociedade, para facer que sexa máis xusta e igualitaria, establecendo sinerxías con elas para axudar a quen máis o necesita".

Se trata del programa de transporte de usuarios de A Creba, el proyecto de atención psicopedagógica para menores con trastorno del espectro autista (TEA) de Ágape, 'Vivindo na comunidade' de Ambar, el servicio de atención psicopedagógica de Amicos, el funcionamiento de la delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer, las acciones de formación y empleo de Cáritas, el programa de promoción del éxito escolar de Cruz Roja, el proyecto 'Contigo' de Faibén, el programa de atención a familias con problemas económicos de ICE Renovación y las acciones de prevención de drogodependencias de Renacer.

La firma de los convenios tuvo lugar en el escenario del antiguo auditorio, que temporalmente funciona de consistorio | Chechu Río
La firma de los convenios tuvo lugar en el escenario del antiguo auditorio, que temporalmente funciona de consistorio | Chechu Río
Chechu Río
