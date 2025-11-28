El conselleiro de Sanidade y la alcaldesa de Ribeira analizan la ampliación de espacios en el centro de salud a la espera de terrenos para uno nuevo

En la reunión entre Caamaño y Sampedro también participaron la directora de Recursos Económicos del Sergas, el gerente del área sanitaria y el concejal de Sanidade de Ribeira Cedida

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mantuvo en la tarde de ayer una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, en la que abordaron la ampliación de espacios en el edificio del actual centro de saúde de Santa Uxía mientras el Ayuntamiento continúa trabajando para la consecución de una parcela idónea en la que construir un nuevo equipamiento. En ese encuentro, que tuvo lugar en el edificio administrativo de San Lázaro, también participaron la directora de Recursos Económicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Amparo Pousada; el gerente del área de Santiago de Compostela y O Barbanza, Ángel Facio, y el primer teniente de alcalde y concejal de Sanidade ribeirense, Vicente Mariño.

Gómez Caamaño les trasladó a los representantes municipales que el objetivo de la Xunta de Galicia pasa por incluir la asistencia a la drogodependencia en el diseño del nuevo centro de salud de la capital barbanzana, teniendo en cuenta que la unidad municipal de conductas aditivas -UCA- pasará a estar integrada por completo en el Sergas a partir del 1 de enero de 2026. La previsión de la Consellería de Sanidade es que, una vez sean cedidos los terreos adecuados por parte de la Administración local ribeirense, se construya un nuevo ambulatorio, que supondrá un incremento de espacios de más del doble del actual.

En dicha reiunión, María Sampedro también se interesó por la situación de la Atención Primaria en su municipio, que está “condicionada polo déficit de profesionais en determinadas especialidades, como Medicina de Familia e Pediatría, que están a sufrir todas as comunidades, e para o que o Goberno central debe poñer solucións efectivas”, explicó el conselleiro de Sanidade.