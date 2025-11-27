Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Un coche sufre un accidente al salirse de la vía e impactar y derribar el cierre de piedra de una vivienda en A Graña, en Ribeira

El joven conductor del único vehículo implicado en el siniestro registrado en la carretera provincial DP-7306, entre Aguiño y Carreira, resultó ileso

Chechu López
27/11/2025 07:00
Un Alfa Romeo se salió de la vía e impactó y derribó el cierre de una vivienda del lugar de A Graña, en Carreira
Un Alfa Romeo se salió de la vía e impactó y derribó el cierre de una vivienda del lugar de A Graña, en Carreira
Un joven conductor de un Alfa Romeo resultó ileso en un accidente de tráfico registrado en torno a las cuatro de la tarde de ayer en la carretera de titularidad provincial DP-7306, entre Aguiño y el lugar de Campos, en la parroquia ribeirense de Carreira, a la altura del lugar de A Graña. El siniestro consistió en una salida de vía por el margen derecho de dicho coche que iba en dirección hacia Carreira e impactó contra el cierre de piedra de granito, que derribó. Se trata de la segunda vez en que el cierre de esa propiedad inmobiliaria sufre daños de esas mismas características como consecuencia de una salida de vía de otro automóvil.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido y solicitar la presencia de medios de emergencias y de seguridad. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio d coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local de Ribeira, que se encargó de asegurar la situación en la refería infraestructura viaria; a la dotación de guardia del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), que limpió una mancha de aceite que el coche siniestrado derramó principalmente sobre la acera, y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado.

Vecinos de esa zona advirtieron que son muchos vehículos los que circulan a gran velocidad por esa carretera, por lo que consideran que se deberían realizar más controles o adoptar medidas de calmado del tráfico para tratar de erradicar esa situación de peligro. Algunos de los residentes en esa zona recordaron que en la referida curva ya se registraron numerosas salidas de vía, pero que lo habitual es que los vehículos sigan en línea recta, se salgan por el margen derecho y se metan y detengan en una zona de brañas.

El único coche implicado en el accidente de tráfico, un Alfa Romeo, derribó el cierre de piedra de una vivienda del lugar de A Graña
El único coche implicado en el accidente de tráfico, un Alfa Romeo, derribó el cierre de piedra de una vivienda del lugar de A Graña
