El patrullero 'Tabarca' de La Armada Española recalará mañana y el sábado en el muelle de Ribeira, donde podrá recibir la visira de los vecinos

El patrullero 'Tabarca' de La Armada Español hizo su anterior escala en el muelle de la capital barbanzana el 25 de abril del año 2024 Chechu Río

El patrullero 'Tabarca' de la Armada Española recalará en el puerto de Ribeira desde mañana y hasta la tarde del sábado, día 29 de noviembre, pudiendo ser visitado este primer día en horario de 10.30 a 13.00 y de 16.00 a 18.00, mientras que en la jornada siguiente será de 10.00 a 13.00 horas. La escala del buque tiene lugar dentro de la patrulla de Vigilancia y Seguridad Marítima que el buque está realizando en aguas del litoral gallego desde el pasado martes y hasta este domingo. Las visitas abarcarán un recorrido por el buque, durante la cual se podrán conocer los equipos y las capacidades del patrullero, así como a su dotación y la forma de vida a bordo.

El buque 'Tabarca' tiene 44,5 metros de eslora y 6,6 de manga, pesa 300 toneladas, cuenta con un motor principal y otros dos auxiliares, que le dan una autonomía de dos semanas de navegación, así como dos cañones -uno de los cuales es de la Segunda Guerra Mundial y sigue operativo, aunque se usa de manera ocasional para mantener el nivel de adiestramiento-, dos ametralladoras y armamento portátil. Detalló que la labor que realiza día a día su dotación es principalmente de adiestramiento, para estar preparado para todos los escenarios que se produzcan, incluidas las posibles amenazas que se puedan encontrar tanto en el exterior como en el interior del barco, como incendios, inundaciones y demás casuísticas que puedan ocurrir.

Diez unidades

El 'Tabarca' es el octavo buque de una serie de diez unidades denominadas Clase 'Anaga', permaneciendo únicamente tres de ellos en servicio en la actualidad. Cada buque de esta clase lleva el nombre de una isla o islote de la costa española. 'Tabarca' es el nombre de una pequeña isla alicantina, situada al suroeste de la localidad de Santa Pola. El inicio de la construcción de este patrullero se realizó el 23 de diciembre en la factoría gaditana de San Fernando de la empresa nacional Bazán, y fue entregado a La Armada Española el 31 de diciembre de 1981.

El patrullero 'Tabarca', cuyo actual comandante es el teniente de navío José Enrique Delgado González, está adscrito a la Fuerza de Acción Marítima, concretamente, al Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (Marfer) y tiene su base en la Escuela Naval Militar de Marín desde su entrada en servicio en 1981. La misión principal del buque es la de efectuar vigilancia marítima mediante la presencia naval y control de los espacios marítimos de interés nacional como misión específica de ámbito de La Armada y, además, colabora de forma habitual en el adiestramiento de los alumnos de la Escuela Naval Militar.