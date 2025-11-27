Mi cuenta

Ribeira

La Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia OPP83 acerca el Lirio de Ribeira a los escolares del CEIP 'Heroínas de Sálvora' de Aguiño

Los alumnos disfrutaron de un taller de cocina con la elaboración de un rollito con ese producto fresco y de proximidad, y asistieron a una charla educativa sobre los pescados y barcos de la entidad

Chechu López
27/11/2025 15:30
Los alumnos del colegio 'Heroínas de Sálvora' de Aguiño pudieron conocer de cerca el Lirio de Ribeira y sus características principales
Los alumnos del colegio 'Heroínas de Sálvora' de Aguiño pudieron conocer de cerca el Lirio de Ribeira y sus características principales
Chechu Río
La Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia de Ribeira (OPP83) desarrolló esta mañana actividades educativas en el colegio ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño como parte de su objetivo de fomentar el consumo de pescado entre los escolares y acercarles al mundo de la pesca y la importancia de elegir pescado fresco de proximidad. Así, medio centenar de niños de cuarto a sexto de Educación Primaria pudieron aprender a cocinar Lirio de Ribeira a través de una acción divulgativa que forma parte del Plan de Producción y Comercialización de la OPP83, cofinanciado por la Xunta y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa). 

La actividad que más les gustó a los chiquillos fue el taller de cocina en el que pudieron elaborar su propio rollito de Lirio de Ribeira, pudiendo familiarizarse con él y descubrir su versatilidad y calidad. Una vez estuvo fileteado, los escolares manipularon el pescado, aderezaron con especies y otros ingredientes y luego hicieron un rollito en brocheta, para luego disfrutar de su propia elaboración.

La otra acción consistió en una charla educativa sobre los pescados y barcos de la OPP83 y que les permitió a los alumnos aprender a los tipos de embarcaciones de pesca y sus pares, a identificar y diferenciar las principales especies pesqueras capturadas por la OPP83 y las claves para interpretar correctamente el etiquetado del pescado.

Según indicaron desde la OPP83, estas iniciativas forman parte de su programación para difundir la cultura marinera, poner en valor el trabajo del sector y promover una alimentación equilibrada basada en el consumo de pescado. En esta jornada participaron la gerente de la OPP83, María José Casais, además de Pablo Pérez, miembro del consejo rector de dicha sociedad. “Os consumidores do mañá deben estar informados e ser conscientes da calidade, sostenibilidade e beneficios nutricionais dos produtos pesqueiros como o noso Lirio de Ribeira”, destacó Casais sobre la importancia de este tipo de actividades.

