Ribeira apela al "bo trato" y solicitará la adhesión al sistema VioGén

Lectura del manifiesto en Ribeira I Concello

Ribeira conmemoró el Día internacional por la eliminación de las violencias contra las mujeres, con un acto que incluyó, además de la lectura del manifiesto con los escolares, la plantación de un olivo. La alcaldesa, María Sampedro, invitó a la ciudadanía a reflexionar ya que "as frases construídas nas aulas, os nomes das vítimas, o manifesto, deixan claro que a violencia machista non é unha realidade distante nin excepcional, senón unha ferida que segue aberta na nosa sociedade. As mulleres que lembramos hoxe non son cifras: son vidas truncadas, proxectos interrompidos, familias devastadas. E detrás de cada caso hai desigualdades, hai silencios que non podemos permitirnos volver repetir".

En este sentido, la regidora ratificó el compromiso de la administración local, por lo que "Ribeira vai seguir traballando con todos os medios ao seu alcance". De hecho, el Pleno aprobó el lunes la adhesión al sistema VioGén, promoviendo acciones permanentes de prevención, sensibilización y apoyo a las víctimas además de desarrollar un Plan municipal anual de Igualdade.