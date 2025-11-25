Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Ribeira apela al "bo trato" y solicitará la adhesión al sistema VioGén

El acto institucional incluyó la plantación de un olivo

Olalla Bouza
25/11/2025 17:00
Lectura del manifiesto en Ribeira I Concello
Lectura del manifiesto en Ribeira I Concello
0620_resonac_redideal_251121_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Ribeira conmemoró el Día internacional por la eliminación de las violencias contra las mujeres, con un acto que incluyó, además de la lectura del manifiesto con los escolares, la plantación de un olivo. La alcaldesa, María Sampedro, invitó a la ciudadanía a reflexionar ya que "as frases construídas nas aulas, os nomes das vítimas, o manifesto, deixan claro que a violencia machista non é unha realidade distante nin excepcional, senón unha ferida que segue aberta na nosa sociedade. As mulleres que lembramos hoxe non son cifras: son vidas truncadas, proxectos interrompidos, familias devastadas. E detrás de cada caso hai desigualdades, hai silencios que non podemos permitirnos volver repetir".

En este sentido, la regidora ratificó el compromiso de la administración local, por lo que "Ribeira vai seguir traballando con todos os medios ao seu alcance". De hecho, el Pleno aprobó el lunes la adhesión al sistema VioGén, promoviendo acciones permanentes de prevención, sensibilización y apoyo a las víctimas además de desarrollar un Plan municipal anual de Igualdade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251121_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de la formación

La ABE reúne a 57 empresas en una jornada formativa sobre el nuevo sistema de verificación de facturas
Sandra Rey
Imagen de la sesión plenaria de este lunes

El Pleno de Ribeira saca adelante la prórroga forzosa por nueve meses del SAF
Sandra Rey
El ideal gallego

El Concello de Ribeira convoca subvenciones destinadas a las asociaciones de mayores
Redacción
Tania Álvarez junto a William Short

Tania Álvarez disputó una regata amistosa en el Támesis
Redacción