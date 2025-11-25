Las corales polifónicas de Ribeira cautivan al público con recitales de música sacra y de piezas marineras ofrecidos con motivo de Santa Lucía

La Coral Polifónica del Círculo Mercantil de Ribeira ofreció un recital tras la misa vespertina en el templo parroquial de Santa Uxía, durante la cual también interpretó varias piezas Chechu Río

Las corales polifónicas municipal y del Círculo Mercantil, ambas de Ribeira, celebraron este pasado fin de semana sendos conciertos con motivo de la conmemoración de la celebración de la festividad de la música y sus profesionales, Santa Uxía, que despertaron el interés de los públicos asistentes. Antonio ‘Tucho’ Fernández, dirigió a la segunda, consistente en la interpretación de un programa compuesto por seis temas como son fueron la canción marinera ‘Peixe fresco’ de Travieso Quelle, la canción cántabra ‘Viento del norte’ de los hermanos Agüero, ‘Peregrino de la noche’ de Sergei Jaroff, la canción popular marinera ‘El mar y Dios’ de García Montoto, la versión coral de Alfredo Oliveira de ‘Yo quiero ser marinero’ y no faltó la interpretación de la ‘Salve Rociera’ de Martín Morales.

Por otro lado, un día antes, el 21 de noviembre, a partir de las ocho de la tarde, actuó la Coral Polifónica Municipal de Ribeira con su recital titulado ‘Cántica Sacra II’, en el que se incluyó un repertorio compuesto por trece temas en dos partes. La primera se centró más en cantos a la Virgen, con algunas canciones interpretadas el año pasado y otras incorporaciones: ‘As catro antífonas marianas’ –‘Alma redemptoris mater’, ‘Ave regina coelorum’, Regina coeli’ y ‘Salve regina’-, todas ellas en canto gregoriano, y un ‘Ave María’ (siglo X), para luego dar paso a una pieza del Renacimiento, ‘Stabat mater’ de Giovanni María Nanino, y la pieza ‘Virgen Hermosa’ en homenaje al sacerdote José Pérez Rajoán, que fue maestro de la capilla de la Catedral de Santiago de Compostela a mediados del siglo XX.

La segunda parte comenzó con otra pieza del Renacimiento, ‘Panis angelicus’, de autor anónimo pero identificado claramente con la Escuela Romana, para luego dar paso al ‘Miserere’ tradicional (siglo XVIII) de la música de Semana Santa de A Pobra, y que se interpreta en la procesión del Santo Entierro en Santiago do Deán y que fue traducida en 1910 por el músico compostelano Ricardo Fernández Carreira. Seguidamente se dará paso al Barroco, con el himno ‘O cor amoris víctima’ de autor incierto, y rematará con el himno para la procesión del Domingo de Ramos ‘Christus Vincit’ de Jan Kunc y con el ‘Himno a Santa Icía’ del autor catalán Francesc Civil i Castellví.