Ribeira

Javi Maneiro abandona la banda de rock gallego Heredeiros da Crus al no verse ahora cantando sus letras

El vocalista principal del mítico grupo barbanzano llevaba tiempo queriendo dejarlo y centrarse en los proyectos personales

Chechu López
25/11/2025 07:55
La mítica banda barbanzana tenía como más reciente local de ensayo ‘O Galiñeiro de O Araño’
Gonzalo Salgado

Javi Maneiro, ‘O fillo da Necha’, que el próximo 10 de diciembre cumplirá 52 años, llevaba mucho tiempo planteándose abandonar Heredeiros da Crus, pues decía que ahora no se veía cantando las letras con las estuvo triunfando junto a sus compañeros desde que en 1994 se publicó su primer disco, ‘A cuadrilla de Pepa a loba’. Incluso, llegó a decirse que el vocalista principal del grupo no quiso grabar canciones del último disco.

Y ayer se confirmó su marcha, poniendo fin a su etapa en la mítica banda barbanzana, que fundó en 1992 junto a Tonhito de Poi, Tuchiño, Fran Velo y Avelino Ares. Desde el grupo de rock gallego se emitió un comunicado indicando que “o seu talento, a súa enerxía e a súa personalidade deixan unha pegada profunda” en la propia formación musical, en los escenarios y en cada una de las personas que formaron parte de este exitoso proyecto. 

Maneiro, al igual que sus compañeros en Heredeiros, se han dado un par de meses para estar lejos de los focos mediáticos y evitar hacer declaraciones o reacciones que puedan ser malentendidas. Eso sí, el resto de músicos de la banda dicen que no les cogió por sorpresa, pues incluso llevaban esperándolo hace años en que “estivo amagando” con que se marchaba. Hace una semana, después de rematar su última gira, con un concierto el 31 de octubre en Ourense, “nolo confirmou”, dijo uno de los músicos. 

¿Recambio?

Respecto a los planes de futuro de Heredeiros da Crus, uno de sus componentes manifestó que aún no saben si van a seguir, “temos que pensar e falar aínda o que facemos. As cousas hai que facelas con calma, pois non é un reposto fácil”. Preguntado por si Tama, de Recambios Tucho, podría ser el sucesor de Maneiro, recurrió al nombre del grupo para decir que sería “un bo recambio”, pero insistió en que aún no decidieron si continuar. 

Javi lleva tiempo comentando en su círculo más cercano que quiere centrarse en sus proyectos personales, como fue Jabon Blue, sobre todo en su carrera en solitario como Maneiro, en la que publicó los trabajos ‘Furtivos’. ‘Acaricia mis arrugas’, ‘Palabras de un desconocido’ y ‘Un bonito despertar’, que sacó al mercado en junio de 2023 al regresar a los escenarios después de que 10 meses antes sufrió un accidente cerebrovascular en un concierto con Heredeiros da Crus.

