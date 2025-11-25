El espectáculo ‘Las guerreras K-Pop. El musical’ recalará el 11 de enero en el auditorio de Ribeira

Ana Barreiro, concejala de Cultura de Ribeira, presentó el cartel del espectáculo 'Las guerreras K-Pop. El Musical', que se podrá ver el próximo 11 de enero en el auditorio municipal

El auditorio de Ribeira acogerá el 11 de enero, a las seis de la tarde, el tributo ‘Las guerreras K-Pop. El musical’, que fusiona la potencia de un concierto con la emoción del teatro musical. Se trata de un espectáculo dirigido por Pedro Llaudes, que es un reconocido actor de otro ‘El Rey León’. Las entradas se pondrán a la venta mañana, a partir de las 9.00 horas en la plataforma digital www.ataquilla.com y de manera presencial, de nueve de la mañana a dos de la tarde, y de lunes a viernes, en la Oficina de Atención Cidadá por importe de 23 euros, a los que habrá que añadir los gastos de gestión.

Desde la Concellería de Cultura indican que se trata de un viaje visual y sonoro que celebra el arte, la diversidad y la fuerza de una generación con narrativa teatral y momentos visuales cinematográficos, música en directo, coreografías, proyecciones y efectos de luz envolventes. "A trama parte dun futuro onde a música foi silenciada e as emocións están prohibidas. Neste contexto, seis mozas descobren o poder do K-Pop e, coas súas voces, enerxía e coreografías, converteranse nas Guerreiras do Ritmo, desafiando o sistema co único que non poden controlar: a paixón pola música. Deste xeito, o que comeza como un soño artístico, transfórmase nunha revolución escénica", detallan desde dicho departamento municipal.

"O novo auditorio municipal é un espazo que queremos que se encha de cultura: música, danza, teatro... Queremos que sexa un punto de referencia a nivel, cando menos, comarcal e, por iso, traballamos para ampliar a oferta cultural. Desta vez, da man da produtora local Aquelarre, traemos un poderoso espectáculo para tódolos públicos, pensando especialmente na xente moza e fans do K-Pop", manifestó la concejala de Cultura, Ana Barreiro.