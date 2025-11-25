Callejeros Barbanza abre en pleno casco urbano de Ribeira su sede social y tienda solidaria

La inauguración de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado sábado Chechu Río

La asociación benéfico social Callejeros Barbanza inauguró a última hora de la tarde de este pasado sábado la sede social y tienda solidaria de la entidad. Se ubica en un bajo comercial de los soportales de la Praza do Concello de Ribeira, que con anterioridad y durante muchos años albergó la Ferretería Mariano hasta que cerró sus puertas por última vez.

Se trata de un inmueble en cuya planta baja se ubica la zona de atención al público, para proporcionarle información sobre mascotas, principalmente de perros y gatos, mientras que en la planta superior, que actualmente funciona como almacén, será el espacio en el que se impartirán talleres y charlas, entre otras actividades, para lo que más adelante se procederá a su acondicionamiento.

Callejeros Barbanza tiene abierta una campaña de captación de voluntarios, tanto para la acogida de canes y felinos, pero también para que puedan atender la tienda, cuya apertura es de lunes a sábado en horario de mañana, de 11.00 a 13.00, mientras que por las tardes atenderá al público de 17.00 a 20.00 horas y de lunes a viernes.

Donaciones

También se puede acudir a ese local o contactar con sus responsables para realizar donaciones de ropa, electrodomésticos, juguetes, libros, muebles y artículos de menaje, entre otros, que luego se pondrán a la venta para recaudar fondos con los que sufragar los gastos de funcionamiento de la asociación, que principalmente son de atención, cuidados, alimentación y tratamientos veterinarios.

El acto inaugural contó con la asistencia de multitud de personas, que acudieron a conocer la sede de la entidad, que suscitó gran cantidad de elogios. Incluso, hubo quienes tuvieron oportunidad de conocer la asociación y sus objetivos. Entre el público se encontraron los concejales populares Ana Barreiro, Víctor Reiriz y Eladio Muñiz y los nacionalistas Luis Pérez y Cruz Rivadulla.