Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Callejeros Barbanza abre en pleno casco urbano de Ribeira su sede social y tienda solidaria

Se ubica en un bajo comercial de los soportales de la Praza do Concello de Ribeira, que con anterioridad y durante muchos años albergó la Ferretería Mariano hasta que cerró sus puertas por última vez

Chechu López
25/11/2025 07:20
La inauguración de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado sábado
La inauguración de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza tuvo lugar a última hora de la tarde del pasado sábado
Chechu Río

La asociación benéfico social Callejeros Barbanza inauguró a última hora de la tarde de este pasado sábado la sede social y tienda solidaria de la entidad. Se ubica en un bajo comercial de los soportales de la Praza do Concello de Ribeira, que con anterioridad y durante muchos años albergó la Ferretería Mariano hasta que cerró sus puertas por última vez. 

Se trata de un inmueble en cuya planta baja se ubica la zona de atención al público, para proporcionarle información sobre mascotas, principalmente de perros y gatos, mientras que en la planta superior, que actualmente funciona como almacén, será el espacio en el que se impartirán talleres y charlas, entre otras actividades, para lo que más adelante se procederá a su acondicionamiento.

Callejeros Barbanza tiene abierta una campaña de captación de voluntarios, tanto para la acogida de canes y felinos, pero también para que puedan atender la tienda, cuya apertura es de lunes a sábado en horario de mañana, de 11.00 a 13.00, mientras que por las tardes atenderá al público de 17.00 a 20.00 horas y de lunes a viernes. 

Donaciones

También se puede acudir a ese local o contactar con sus responsables para realizar donaciones de ropa, electrodomésticos, juguetes, libros, muebles y artículos de menaje, entre otros, que luego se pondrán a la venta para recaudar fondos con los que sufragar los gastos de funcionamiento de la asociación, que principalmente son de atención, cuidados, alimentación y tratamientos veterinarios.

El acto inaugural contó con la asistencia de multitud de personas, que acudieron a conocer la sede de la entidad, que suscitó gran cantidad de elogios. Incluso, hubo quienes tuvieron oportunidad de conocer la asociación y sus objetivos. Entre el público se encontraron los concejales populares Ana Barreiro, Víctor Reiriz y Eladio Muñiz y los nacionalistas Luis Pérez y Cruz Rivadulla. 

Los asistentes al acto inaugural de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza pudieron degustar unos aperitivos
Los asistentes al acto inaugural de la sede social y tienda solidaria de Callejeros Barbanza pudieron degustar unos aperitivos
Chechu Río

Te puede interesar

Un coche acabó colisionando contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la vía de servicio

Un conductor y los ocupantes de un coche se dan a la fuga tras un aparatoso accidente de tráfico en pleno casco urbano de A Pobra
Chechu López
El ideal gallego

Pontecesures celebra este sábado un magosto popular y el II Campeonato de Chave local
Fátima Pérez
La mítica banda barbanzana tenía como más reciente local de ensayo ‘O Galiñeiro de O Araño’

Javi Maneiro abandona la banda de rock gallego Heredeiros da Crus al no verse ahora cantando sus letras
Chechu López
Un total de 27 alumnos de la promoción 1977-1978 del Instituto Mixto de Ribeira se volvieron a juntar después de casi medio siglo en que empezaron a compartir aula

Antiguos alumnos de la promoción 1977-1978 del IES Nº1 de Ribeira se reúnen después de casi medio siglo sin verse
Chechu López