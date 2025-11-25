Antiguos alumnos de la promoción 1977-1978 del IES Nº1 de Ribeira se reúnen después de casi medio siglo sin verse

Un total de 27 alumnos de la promoción 1977-1978 del Instituto Mixto de Ribeira se volvieron a juntar después de casi medio siglo en que empezaron a compartir aula Chechu Río

Un total de 27 de los 36 antiguos alumnos del aula E de la promoción 1977-1978 del entonces Instituto Mixto de Ribeira -actualmente se denomina IES Nº1 de Ribeira- se reunieron este pasado fin de semana después de que transcurrieran 48 años sin verse. La iniciativa la impulsaron dos de ellos, Esperanza Mariño y Manuel Torres, hace aproximadamente un año pues creían que había llegado el momento de juntarse.

Hace tres meses que ambos consiguieron contactar con todos, que viven en Boiro, Ribeira, Aguiño, A Pobra y Santiago, principalmente, a excepción de uno de sus compañeros que falleció. El resto que no pudo acudir a la cita con sus excompañeros se debió a que están enfermos.

Así, este sábado se juntaron en el restaurante Casa Vilas, en el lugar de Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira, donde pudieron degustar un menú compuesto por un buen surtido de aperitivos, consistentes en croquetas caseras, tortilla española, pimientos del piquillo relleno de marisco y tabla de embutidos; un plato principal en el que pudieron elegir entre ternera asada o carrilera de cerdo al Oporto, y postre, además de bebida, pan y café.

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar y se produjo alrededor de la mesa, en la que compartieron recuerdos, vivencias y se pusieron al día sobre sus vidas, además de retomar el contacto. Tras la sobremesa se inició una sesión de baile, que estuvo amenizada por DJ Jalaiko y, al final, llegó el momento de la despedida, en la que todos expresaron su satisfacción por este encuentro.

Antiguos alumnos de la promoción 1977-1978 del Instituto Mixto de Ribeira se volvieron a reunir después de casi medio siglo en que empezaron a compartir aula Chechu Río

Antiguos alumnos de la promoción 1977-1978 del Instituto Mixto de Ribeira se volvieron a reunir después de casi medio siglo en que empezaron a compartir aula Chechu Río

Antiguos alumnos de la promoción 1977-1978 del Instituto Mixto de Ribeira se volvieron a reunir después de casi medio siglo en que empezaron a compartir aula Chechu Río

Antiguos alumnos de la promoción 1977-1978 del Instituto Mixto de Ribeira se volvieron a reunir después de casi medio siglo en que empezaron a compartir aula Chechu Río