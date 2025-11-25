Alertan de un vertido de aceite en un desagüe de un río en el entorno de las instalaciones del Club Náutico Recreativo de Ribeira

Salida de una conducción de un río en las inmediaciones de las instalaciones náuitico recreativas de Ribeira en donde fue detectado el vertido de aceite Chechu Río

Las inmediaciones del Club Náutico Recreativo de Ribeira fueron escenario este pasado fin de semana de un vertido de aceite, que salió al agua de la zona portuaria de la capital barbanzana por una conducción de evacuación de las aguas de un río procedente de la zona de Deán. Al parecer, el producto causante de ese episodio de contaminación se acabó diluyendo en el agua de la ría arousana. Según indicaron algunos testigos, no se trata de un hecho aislado, pues tienen conocimiento de que con anterioridad ya se produjeron hechos similares.

Similar a ese episodio es el que también denuncia el grupo municipal del BNG de Ribeira, que hizo pública la información que recibió sobre un vertido "previsiblemente contaminante" registrado hace poco más de una semana, concretamente poco después de la medianoche del pasado 16 de noviembre, en el puerto de la capital barbanzana, "consecuencia da saída de augas fecais a través dunha condución destinada unicamente á evacuación de auga procedente do río que descende pola Avenida Rosalía de Castro".

Desde la formación frentista alertan que lo ocurrido revela posibles conexiones irregulares de fecales a canalizaciones destinadas a la recogida de aguas pluviales, "unha situación que, de confirmarse, suporía unha vulneración das normas ambientais e de salubridade pública”. “Calquera vertedura, mesmo se parece pequena, provoca efectos acumulativos que danan o ecosistema, comprometen a saúde pública e poñen en risco os medios de vida de moitas familias de Ribeira”, agregan desde el BNG.

Sin control

El portavoz municipal de la formación frentista, Luis Pérez, urge al Gobierno local a actuar ya que, a su juicio, "non debemos permitir que o porto de Ribeira se converta nun punto de verteduras sen control. Debemos saber que aconteceu e adoptar medidas para identificar a orixe e evitar que isto se repita”. Para el líder nacionalista, la protección del mar es una necesidad "se queremos garantir o futuro das persoas que viven do sector e para preservar o noso patrimonio ambiental”. En este sentido, incide en que “o porto é un símbolo de Ribeira e non pode quedar exposto a episodios que poñan en risco a calidade das augas nin a imaxe do municipio”, puntualizó.

El BNG demanda que se hagan inspecciones técnicas de las canalizaciones mediante el visionado de las canalizaciones y atajar las posibles conexiones irregulares, y que una vez se lleven a cabo esos trabajos "deberíase reunir un grupo de traballo integrado pola empresa concesionaria do servizo e o Concello para trazar una línea de mejora del control municipal y la comunicación pública de los resultados.

Desde dicho partido con representación en la corporación municipal recordaron que durante su etapa en el Ejecutivo ribeirense "existiron reunións periódicas coas concesionarias de servizos para corrixir múltiples deficiencias como puntos de vertedura incontrolados, puntos nos que había rupturas da rede ou nos que se coaba moita auga salgada do mar, prexudicando os parámetros de saneamento".